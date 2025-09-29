Ehrgeiziges Wohnprojekt entsteht im Ruster Hafen

Der Spatenstich für das neue Immobilienprojekt im Ruster Hafen bringt einen Wohnbau in die Freistadt. „The Lagoon“ wird sich die Immobilie nennen. Laut Vertreiber Raiffeisen Immobilien entsteht „eingebettet in den Schilfgürtel des Neusiedlersees, mit seinen malerischen Wasserwegen und dennoch zentrumsnah, hier ein nachhaltiges Wohnprojekt“. Der Bauplatz ist auf dem Grundstück einer ehemaligen Schilfrohrmatten-Fabrik.

Kein Seeblick, aber zentrumsnah und erholsam

Die Zentrumsnähe wird wohl Hauptverkaufsargument für die, wie es heißt „15 stilvollen Wohnungen und 22 exklusiven Reihenhäuser.“ Einen Seeblick können sich Käufer dort nämlich nicht erwarten – sie werden im Schilfgürtel wohnen. Unverputzte Bootshallen werden vermutlich die Achse auf den See zusätzlich etwas trüben. Hans-Joachim Werfring, Geschäftsführer des Bauträgers, räumt ein: „Wir werben ja deshalb nicht mit Seeblick, sondern damit, dass das Projekt ein Rückzugsort wird, der Entspannung verspricht.“ Und er führt ins Treffen, dass für den Bau keine Flächen neu versiegelt werden: „Dabei legen wir besonderen Wert auf natürliche Materialien wie Holzelemente und eine Architektur, die sich harmonisch in den Schilfgürtel einfügt. Nachhaltigkeit liegt uns besonders am Herzen.“