Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Leben am Neusiedlersee

Ehrgeiziges Wohnprojekt entsteht im Ruster Hafen

Burgenland
29.09.2025 17:00
Peter Weinberger(Raiffeisen Immobilien), Rudolf Suttner (Raiffeisenlandesbank), Bürgermeister ...
Peter Weinberger(Raiffeisen Immobilien), Rudolf Suttner (Raiffeisenlandesbank), Bürgermeister Gerold Stagl und Hans-Joachim Werfring (The Lagoon Immobilien).(Bild: Reinhard Judt)

Der Bauplatz findet sich auf dem Grundstück eines früher ansässigen Familienunternehmens. Das Projekt soll die Straße am Ruster Hafen aufwerten.

0 Kommentare

Der Spatenstich für das neue Immobilienprojekt im Ruster Hafen bringt einen Wohnbau in die Freistadt. „The Lagoon“ wird sich die Immobilie nennen. Laut Vertreiber Raiffeisen Immobilien entsteht „eingebettet in den Schilfgürtel des Neusiedlersees, mit seinen malerischen Wasserwegen und dennoch zentrumsnah, hier ein nachhaltiges Wohnprojekt“. Der Bauplatz ist auf dem Grundstück einer ehemaligen Schilfrohrmatten-Fabrik.

Kein Seeblick, aber zentrumsnah und erholsam
Die Zentrumsnähe wird wohl Hauptverkaufsargument für die, wie es heißt „15 stilvollen Wohnungen und 22 exklusiven Reihenhäuser.“ Einen Seeblick können sich Käufer dort nämlich nicht erwarten – sie werden im Schilfgürtel wohnen. Unverputzte Bootshallen werden vermutlich die Achse auf den See zusätzlich etwas trüben. Hans-Joachim Werfring, Geschäftsführer des Bauträgers, räumt ein: „Wir werben ja deshalb nicht mit Seeblick, sondern damit, dass das Projekt ein Rückzugsort wird, der Entspannung verspricht.“  Und er führt ins Treffen, dass für den Bau keine Flächen neu versiegelt werden: „Dabei legen wir besonderen Wert auf natürliche Materialien wie Holzelemente und eine Architektur, die sich harmonisch in den Schilfgürtel einfügt. Nachhaltigkeit liegt uns besonders am Herzen.“

Es ist übrigens das erste und einzige Projekt von Lagoon-Immobilien – auf der Homepage finden sich keine weiteren. Gesellschafter von The Lagoon Immobilien ist Werfring Immobilien – hier finden sich zwar drei Projekte, aber Informationen gibt es auch hier nur zu „The Lagoon“.

So soll „The Lagoon“ aus der Vogelperspektive aussehen.
So soll „The Lagoon“ aus der Vogelperspektive aussehen.(Bild: JamJam)

Laut Raiffeisen Immobilien überzeugt die Lage „durch direkten Zugang zum Neusiedlersee, bei gleichzeitig hervorragender Nahversorgung“. Angeboten werden die Wohnungen zwischen rund 50 bis 100 Quadratmetern von 270.000 bis 620.000 Euro. Die Reihenhäuser mit rund 100 Quadratmetern kosten zwischen 550.000 bis 650.000 Euro.

Der Bürgermeister erwartet eine Aufwertung
 Sehr zuversichtlich zeigt sich Gerold Stagl, der Bürgermeister der Freistadt: „Das wird eine Aufwertung für die Straße im Hafen werden. Ja, der Ausblick auf die unverputzten Bootshallen wird nicht so toll, aber ich kann als Bürgermeister niemanden nötigen, zu verputzen.“ Um Rust als Urlaubs- und Lebensraum noch attraktiver zu machen, bräuchte es „qualitativ hochwertige Wohnbauprojekte wie ,The Lagoon‘“. Laut Raiffeisen Immobilien sei die Nachfrage gut, ein Interessent komme gar ursprünglich aus Rust und will aus Wien zurückziehen. Wie viele Ruster sich die Behausungen tatsächlich leisten werden, wird sich noch weisen.

Porträt von Bettina Mader
Bettina Mader
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
9° / 16°
Symbol wolkig
Güssing
8° / 17°
Symbol heiter
Mattersburg
8° / 16°
Symbol wolkig
Neusiedl am See
8° / 15°
Symbol heiter
Oberpullendorf
8° / 16°
Symbol heiter

krone.tv

Lorenz Kraus gab eine schriftliche Erklärung über den Tod seiner Eltern ab. Dann machte er vor ...
Sofort verhaftet
Schockierendes Geständnis bei Live-Interview
US-Präsident Donald Trump hat vor seinem Treffen mit Israels Ministerpräsident Benjamin ...
Vor Netanyahu-Empfang
Geisel-Familien appellieren an Trumps „Macht“
Lola Young bei den MTV Video Music Awards im September 2025
Sorge um Gesundheit
Sängerin Lola Young kollabiert während Auftritt
In der Nacht auf Freitag sind in Schleswig-Holstein Drohnen gesichtet worden. Nun hat sich der ...
Das plant Deutschland
Dobrindt: „Sichtungen von Drohnen ernst nehmen“
Herbert Kickl wurde mit knapp 97 Prozent wieder zum FPÖ-Parteichef gewählt.
Ticker zum Nachlesen
FPÖ: Kickl mit 96,94% als Parteiobmann bestätigt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Fall Anna (12): Freisprüche für alle Angeklagten
135.871 mal gelesen
Angeklagte am ersten Prozesstag.
Steiermark
„Als ich die Mutter sah, war es vorbei“
132.366 mal gelesen
Krone Plus Logo
Jessica (links) meldete sich bei Doris, nun haben sie Gewissheit. 
Steiermark
„Viele haben uns angerufen und mit uns geweint“
129.090 mal gelesen
Evelin und Josef Grünwald haben Doris (re.) adoptiert. Dies wurde notwendig, als 2012 ans Licht ...
Innenpolitik
Kann man Herbert Kickl wirklich „lieben“?
1574 mal kommentiert
Herbert Kickl wurde am Parteitag in Salzburg mit 97 Prozent als Chef der Blauen wieder gewählt. ...
Gericht
Fall Anna (12): Erst Freispruch, dann Stinkefinger
1407 mal kommentiert
Freisprüche im Wiener Landl.
Außenpolitik
Darum verletzt Russland Europas Luftraum
1303 mal kommentiert
Eskalieren oder zusehen? Eine schwierige Entscheidung für EU und NATO.
Mehr Burgenland
„Wird Zukunft gebaut“
Hier soll bis 2029 eine neue Medizin-Uni entstehen
Danke, Feuerwehr!
Wiener Kaiser Wiesn: 1,22 für die Feuerwehr
Zusammenhalt gefragt
Netzwerken quer durch die Branchen ist angesagt
Leitbetrieb mit Rekord
Gesundheit als Motor für die regionale Wirtschaft
Wien, NÖ & Burgenland
Tiere auf der Suche nach einem Zuhause
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf