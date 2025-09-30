Vorteilswelt
500 Quadratmeter groß

Riesiger Arnautovic zeigt Wien seine Muckis

Fußball National
30.09.2025 10:31
Arnautovic lässt auf 500 Quadratmetern seine Muckis spielen.
Arnautovic lässt auf 500 Quadratmetern seine Muckis spielen.(Bild: ASTL & mucki GmbH)

Marko Arnautovic ist neuerdings 500 Quadratmeter groß. Ein riesiger ÖFB-Teamstürmer zeigt derzeit beim Wiener Schottentor seine (überdimensionierten) Muckis.

Hintergrund: ein Werbedeal. Arnautovic fungiert als Testimonial für eine spezielle Protein-Vanillemilch, genannt „mucki“. Als Teil einer nationalen Launch-Kampagne des Unternehmens zieren beim Schottentor zwei Riesengerüste die Außenfassade des Palais Ephrussi am Universitätsring in Wien. Darauf überdimensional zu sehen: Arnautovic, wie er seine „mucki“ auf seinen Oberarm-Muckis platziert und hält.

Zwei neue Drinks
„Dank der starken Partnerschaft mit Marko wurden innerhalb von wenigen Monaten zwei neue mucki Drinks österreichweit gelistet,“ so der mucki Gründer Alexander Novotny.

