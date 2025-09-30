Vorteilswelt
Sogar Ehefrau verhöhnt

„Ich schäme mich für das, was passiert ist!“

Sport-Mix
30.09.2025 10:31
Sogar Erica Stoll (li.), die Ehefrau von Rory McIlroy, wurde angefeindet.
Sogar Erica Stoll (li.), die Ehefrau von Rory McIlroy, wurde angefeindet.

Die aufgeheizte und teils feindselige Stimmung beim Ryder Cup vergangene Woche in Farmingdale/New York hat einen der größten Golfer der Geschichte peinlich berührt. 

Der achtfache Major-Sieger Tom Watson gratulierte dem siegreichen Team Europa, das mit dem Österreicher Sepp Straka den Vergleich mit der US-Auswahl mit 15:13 gewonnen hat, und entschuldigte sich für das Benehmen einiger Fans.

Tom Watson (re.) war einst selbst Ryder-Cup-Kapitän.
Tom Watson (re.) war einst selbst Ryder-Cup-Kapitän.

„Ich möchte Europa zum Sieg gratulieren. Noch wichtiger ist jedoch, dass ich mich für das unhöfliche und bösartige Verhalten unseres amerikanischen Publikums in Bethpage entschuldigen möchte. Als ehemaliger Spieler, Kapitän und Amerikaner schäme ich mich für das, was passiert ist“, schrieb der 76-jährige US-Amerikaner, einst selbst Ryder-Cup-Kapitän, auf X.

McIlroy war Hauptziel
Buhrufe begleiteten die Europäer, die selbst in der Vorbereitung auf Schläge Zwischenrufen ausgesetzt waren.

Hauptziel war der Nordire Rory McIlroy, sogar dessen Frau Erica wurde verhöhnt und mit Getränken beschüttet.

Auch Moderatorin sorgt für Eklat
Den Tiefpunkt hatte Heather McMahan geliefert, die von der PGA of America als Moderatorin angeheuert worden war. Sie hatte die Zuschauer zu „Fuck you, Rory“-Gesängen angestachelt und war am Samstagabend zurückgetreten.

Loading
Folgen Sie uns auf