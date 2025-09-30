„Ich schäme mich für das, was passiert ist!“

Die aufgeheizte und teils feindselige Stimmung beim Ryder Cup vergangene Woche in Farmingdale/New York hat einen der größten Golfer der Geschichte peinlich berührt.
Der achtfache Major-Sieger Tom Watson gratulierte dem siegreichen Team Europa, das mit dem Österreicher Sepp Straka den Vergleich mit der US-Auswahl mit 15:13 gewonnen hat, und entschuldigte sich für das Benehmen einiger Fans.
„Ich möchte Europa zum Sieg gratulieren. Noch wichtiger ist jedoch, dass ich mich für das unhöfliche und bösartige Verhalten unseres amerikanischen Publikums in Bethpage entschuldigen möchte. Als ehemaliger Spieler, Kapitän und Amerikaner schäme ich mich für das, was passiert ist“, schrieb der 76-jährige US-Amerikaner, einst selbst Ryder-Cup-Kapitän, auf X.
McIlroy war Hauptziel
Buhrufe begleiteten die Europäer, die selbst in der Vorbereitung auf Schläge Zwischenrufen ausgesetzt waren.
Hauptziel war der Nordire Rory McIlroy, sogar dessen Frau Erica wurde verhöhnt und mit Getränken beschüttet.
Auch Moderatorin sorgt für Eklat
Den Tiefpunkt hatte Heather McMahan geliefert, die von der PGA of America als Moderatorin angeheuert worden war. Sie hatte die Zuschauer zu „Fuck you, Rory“-Gesängen angestachelt und war am Samstagabend zurückgetreten.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.