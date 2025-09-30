Streit um Winterdienst sorgt für Froststimmung

Jetzt wird es teurer als zuvor

Infolge schrieb die Kommune zehn Betriebe an. Zwei legten ein Angebot. Die Firma Neissl war nicht darunter. Vor Kurzem musste im Gemeinderat eine Entscheidung getroffen werden. Die Wahl fiel auf die günstigere Option – die Schneeräumung Fleischhacker aus Leithaprodersdorf. Das Ergebnis ist dennoch ernüchternd. Denn statt der erhofften Ersparnis erhöhen sich die Kosten für den Winterdienst nun auf 15.000 Euro.