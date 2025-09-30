Vorteilswelt
Ermittlungen laufen!

Der Sirenen-Hacker schlug in Kärnten wieder zu

Kärnten
30.09.2025 10:01
Wieder wurde eine Sirene illegal in Kärnten ausgelöst.
Wieder wurde eine Sirene illegal in Kärnten ausgelöst.(Bild: P. Huber)

Wieder ließ ein Unbekannter Sirenen in Kärnten illegal heulen. Nachdem die Ermittlungen nach dem Hacker eingestellt worden waren, wurden sie nun wieder aufgenommen. Die Polizei und die Feuerwehr bitten um Hinweise! 

Und schon wieder heulte eine Sirene ohne Grund! Diesmal schlug der Täter in der Gemeinde Trebesing zu, hackte sich offensichtlich ins System und ließ den Alarm losgehen.

Zuletzt war es im August, als, wie berichtet, der Unbekannte im Bereich Lieser-Maltatal und im Raum Spittal sein Wissen über Funksysteme ausnutzte und in der Folge mehrere Alarmsirenen auslöste.

Ärger unter Einsatzkräften!
Alles andere als lustig empfinden diesen schlechten Scherz die betroffenen Feuerwehren. „Hier geht es um die Sicherheit der Bevölkerung! Was ist, wenn wirklich ein Notfall ist und wir bei echten Einsätzen durch solche irrsinnigen Taten behindert werden?“, ärgern sich mehrere Oberkärntner Einsatzkräfte.

Ermittlungen aufgenommen
Jetzt wurden die Ermittlungen vonseiten der Polizei sowie des Fernemeldedienstes wieder aufgenommen. „Es handelt sich hier um Missbrauch eines sehr wichtigen Funksystems. Das ist illegal und strengstens verboten, damit spielt man nicht! Es drohen empfindliche Strafen“, warnt die Landesalarm- und Warnzentrale.

Elisa Aschbacher
Elisa Aschbacher
Kärnten

