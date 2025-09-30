Der Sirenen-Hacker schlug in Kärnten wieder zu

Ärger unter Einsatzkräften!

Alles andere als lustig empfinden diesen schlechten Scherz die betroffenen Feuerwehren. „Hier geht es um die Sicherheit der Bevölkerung! Was ist, wenn wirklich ein Notfall ist und wir bei echten Einsätzen durch solche irrsinnigen Taten behindert werden?“, ärgern sich mehrere Oberkärntner Einsatzkräfte.