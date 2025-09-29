Gänsehaut! Fischer „hat immer davon geträumt“

Nach dem Derbysieg gab es in der Kabine von der Austria freilich kein Halten mehr. Doch zuvor sorgte Kapitän Manfred Fischer mit seinen Worten noch für Gänsehaut. „Ich habe immer von einer solchen Mannschaft geträumt, die niemals aufgibt. Wir sind noch enger zusammengerutscht. Aber wisst’s, was wir am meisten haben? Ein Herz. Wir tun alles für das, wir tun alles für unseren Job. Und das haben wir heute wieder bewiesen Jungs“, donnerte Fischer in die Runde, wie in einem Video zu sehen ist, das der Verein auf Facebook veröffentlichte.