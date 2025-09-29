Vorteilswelt
Ansprache vom Kapitän

Gänsehaut! Fischer „hat immer davon geträumt“

Bundesliga
29.09.2025 09:58
Nach dem Derbysieg ließ Austria-Kapitän Manfred Fischer in seiner Rede seinen Emotionen freien ...
Nach dem Derbysieg ließ Austria-Kapitän Manfred Fischer in seiner Rede seinen Emotionen freien Lauf.

„Ich habe immer von einer solchen Mannschaft geträumt, die niemals aufgibt“, sagte Austria-Kapitän Manfred Fischer in seiner mitreißenden Ansprache nach dem 3:1-Sieg im Wiener Derby gegen Rapid.

Nach dem Derbysieg gab es in der Kabine von der Austria freilich kein Halten mehr. Doch zuvor sorgte Kapitän Manfred Fischer mit seinen Worten noch für Gänsehaut. „Ich habe immer von einer solchen Mannschaft geträumt, die niemals aufgibt. Wir sind noch enger zusammengerutscht. Aber wisst’s, was wir am meisten haben? Ein Herz. Wir tun alles für das, wir tun alles für unseren Job. Und das haben wir heute wieder bewiesen Jungs“, donnerte Fischer in die Runde, wie in einem Video zu sehen ist, das der Verein auf Facebook veröffentlichte.

Mit seiner Ansprache leitete er zugleich die große Kabinenparty ein. Die Spieler applaudierten, jubelten und stimmten lautstark ein.

Vier Punkte hinter Rapid
Zweifelsfrei eine Szene, die den Teamgeist der Austria eindrucksvoll widerspiegelte und als Initialzündung für die kommenden Aufgaben dienen soll. Mit den drei gewonnenen Derby-Punkten stehen die Veilchen nun auf Platz fünf der Liga, vier Punkte hinter Tabellenführer Rapid.

