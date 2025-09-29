Gänsehaut! Fischer „hat immer davon geträumt“

„Ich habe immer von einer solchen Mannschaft geträumt, die niemals aufgibt“, sagte Austria-Kapitän Manfred Fischer in seiner mitreißenden Ansprache nach dem 3:1-Sieg im Wiener Derby gegen Rapid.
Nach dem Derbysieg gab es in der Kabine von der Austria freilich kein Halten mehr. Doch zuvor sorgte Kapitän Manfred Fischer mit seinen Worten noch für Gänsehaut. „Ich habe immer von einer solchen Mannschaft geträumt, die niemals aufgibt. Wir sind noch enger zusammengerutscht. Aber wisst’s, was wir am meisten haben? Ein Herz. Wir tun alles für das, wir tun alles für unseren Job. Und das haben wir heute wieder bewiesen Jungs“, donnerte Fischer in die Runde, wie in einem Video zu sehen ist, das der Verein auf Facebook veröffentlichte.
Mit seiner Ansprache leitete er zugleich die große Kabinenparty ein. Die Spieler applaudierten, jubelten und stimmten lautstark ein.
Vier Punkte hinter Rapid
Zweifelsfrei eine Szene, die den Teamgeist der Austria eindrucksvoll widerspiegelte und als Initialzündung für die kommenden Aufgaben dienen soll. Mit den drei gewonnenen Derby-Punkten stehen die Veilchen nun auf Platz fünf der Liga, vier Punkte hinter Tabellenführer Rapid.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.