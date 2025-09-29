Oliver Glasner weiß nicht, wohin mit der Energie

Sechste Runde in der Premier League, die siebente Minute der Nachspielzeit läuft. Sensationsteam Crystal Palace, die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner, hatte schon in der neunten Minute das 1:0 gegen Tabellenführer Liverpool erzielt, kurz vor dem vermeintlichen Schlusspfiff das 1:1 kassiert. Die letzte Aktion des Spiels, der Ball gelangt in Liverpools Strafraum. Stürmer Eddie Nketiah nimmt die Wuchtel knapp außerhalb des Fünfers mit der Brust runter, schießt volley – Tor! 2:1. Die Sensation ist perfekt. Nicht nur im Stadion auf den Rängen brechen alle Dämme. Auch Cheftrainer Glasner, ansonsten eher für sein besonnenes Gemüt bekannt, weiß nicht, wohin mit der Energie. Der Oberösterreicher setzt zum Jubelsprint an, alles muss raus. Nach wenigen Metern – mit geradezu beängstigendem Antritt zurückgelegt – bremst er ab, dreht um, sprintet zurück zu seinem Betreuerteam, umarmt einen Co-Trainer, jubelt hemmungslos. Emotion pur. Herrliche Bilder.