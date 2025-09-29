Oliver Glasner weiß nicht, wohin mit der Energie

Und plötzlich musste alles raus! Oliver Glasner wusste schier nicht, wohin mit der Energie. Sein Jubel-Sprint nach dem 2:1-Sieg von Crystal Palace gegen Liverpool am Wochenende hat Kult-Potenzial.
Sechste Runde in der Premier League, die siebente Minute der Nachspielzeit läuft. Sensationsteam Crystal Palace, die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner, hatte schon in der neunten Minute das 1:0 gegen Tabellenführer Liverpool erzielt, kurz vor dem vermeintlichen Schlusspfiff das 1:1 kassiert. Die letzte Aktion des Spiels, der Ball gelangt in Liverpools Strafraum. Stürmer Eddie Nketiah nimmt die Wuchtel knapp außerhalb des Fünfers mit der Brust runter, schießt volley – Tor! 2:1. Die Sensation ist perfekt. Nicht nur im Stadion auf den Rängen brechen alle Dämme. Auch Cheftrainer Glasner, ansonsten eher für sein besonnenes Gemüt bekannt, weiß nicht, wohin mit der Energie. Der Oberösterreicher setzt zum Jubelsprint an, alles muss raus. Nach wenigen Metern – mit geradezu beängstigendem Antritt zurückgelegt – bremst er ab, dreht um, sprintet zurück zu seinem Betreuerteam, umarmt einen Co-Trainer, jubelt hemmungslos. Emotion pur. Herrliche Bilder.
Dagegen fällt der Jubel von Siegtorschütze Nketiah ja geradezu stoisch aus. Urteilen Sie selbst:
„Auf mein Herz achten“
Wie auch schon im Community Shield am 10. August – damals im Elfmeterschießen – konnte Glasner mit seinem Team als Außenseiter Liverpool in die Knie zwingen. „Als wir das letzte Mal im Elfmeterschießen gegen sie gewonnen haben, habe ich den Spielern gesagt, dass ich jetzt über 50 bin und sie auf mein Herz achten und es mir etwas leichter machen sollen. Andererseits ist das genau der Grund, warum wir Fußball lieben“, sagte Glasner.
Für Liverpool war es nach zuvor fünf Siegen die erste Liga-Niederlage der Saison zu.
Auch nicht schlecht, sich das auf die Visitenkarte schreiben zu können. Oliver Glasner macht‘s möglich.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.