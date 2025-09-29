Auftaktsieg für Sofia Polcanova beim China Smash

Fix: Österreich hat einen neuen Nationaltrainer!
Kroate soll’s richten
Tischtennis-Ass Sofia Polcanova ist erfolgreich in das mit 2,05 Millionen Dollar (1,76 Mio. Euro) dotierte China Smash in Peking gestartet.
Nach dem 3:0 (8,9,9) gegen die Thailänderin Orawan Paranang trifft die 31-Jährige am Mittwoch in der Runde der letzten 32 auf die Siegerin der Begegnung zwischen Shin Yu-bin aus Südkorea und Ng Wing Lam aus Hongkong.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.