Kein Bayern-Wechsel: „Sie haben Idioten gefunden“

Bei „Blickpunkt Sport“ im „Bayerischen Rundfunk“ findet Karl-Heinz Rummenigge nach dem wilden Poker um Nick Woltemade nun deutliche Worte. „Als die Geschichte mit Woltemade und der Forderung von Stuttgart kam, habe ich irgendwann sowohl Uli Hoeneß als auch Herbert Hainer als auch Jan Dreesen und Max Eberl gesagt: ‘Leute, wir kommen da langsam in Größenordnungen rein, die finde ich einfach nicht mehr akzeptabel. Und wir sollten nicht jede Forderung am Ende des Tages erfüllen, um irgendeinen glücklich zu machen, speziell die Finanziers beim VfB Stuttgart‘“, schildert Rummenigge.