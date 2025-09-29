Kein Bayern-Wechsel: „Sie haben Idioten gefunden“

Im Sommer ging der FC Bayern München beim Tauziehen um Nick Woltemade leer aus, für 90 (!) Millionen Euro wechselte der Stürmer letztendlich zu Newcastle United. „Ich kann Stuttgart nur gratulieren, dass sie einen – in Anführungszeichen – Idioten gefunden haben, der so viel Geld bezahlt hat, weil das hätten wir in München sicher nicht gemacht“, so Karl-Heinz Rummenigge.
Stuttgart-Stürmer Nick Woltemade wechselte im Sommer nicht zum FC Bayern München, sondern zu Newcastle United. Und das für die stolze Ablösesumme von 90 Millionen Euro. Der Deal sorgte für jede Menge Gesprächsstoff in der Fußball-Welt.
Bei „Blickpunkt Sport“ im „Bayerischen Rundfunk“ findet Karl-Heinz Rummenigge nach dem wilden Poker um Nick Woltemade nun deutliche Worte. „Als die Geschichte mit Woltemade und der Forderung von Stuttgart kam, habe ich irgendwann sowohl Uli Hoeneß als auch Herbert Hainer als auch Jan Dreesen und Max Eberl gesagt: ‘Leute, wir kommen da langsam in Größenordnungen rein, die finde ich einfach nicht mehr akzeptabel. Und wir sollten nicht jede Forderung am Ende des Tages erfüllen, um irgendeinen glücklich zu machen, speziell die Finanziers beim VfB Stuttgart‘“, schildert Rummenigge.
„Speziell bei Florian tut es uns ein bisschen leid“
Einem anderen Spieler trauert der einstige Bayern-Boss jedoch nach. „Speziell bei Florian Wirtz tut es uns ein bisschen leid. Er ist ein toller Spieler, er hätte perfekt zu Bayern gepasst. Aber er hat sich anders entschieden und das muss man akzeptieren“, so Rummenigge.
Der FC Liverpool blätterte für den Mittelfeldspieler 125 Millionen hin. Eine Mega-Ablöse, die aufgrund von Bonuszahlungen auf bis zu 150 Millionen Euro ansteigen kann. Aufgrund der hohen TV-Geld-Einnahmen spielen die englischen Klubs einfach in einer anderen Liga …
