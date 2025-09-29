Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Klartext nach Poker

Kein Bayern-Wechsel: „Sie haben Idioten gefunden“

Fußball International
29.09.2025 09:36
Nick Woltemade (re.) kickt nicht beim FC Bayern, sondern bei Newcastle. Am Sonntag traf er bei ...
Nick Woltemade (re.) kickt nicht beim FC Bayern, sondern bei Newcastle. Am Sonntag traf er bei der 1:2-Niederlage gegen Arsenal.(Bild: AFP/ANDY BUCHANAN)

Im Sommer ging der FC Bayern München beim Tauziehen um Nick Woltemade leer aus, für 90 (!) Millionen Euro wechselte der Stürmer letztendlich zu Newcastle United. „Ich kann Stuttgart nur gratulieren, dass sie einen – in Anführungszeichen – Idioten gefunden haben, der so viel Geld bezahlt hat, weil das hätten wir in München sicher nicht gemacht“, so Karl-Heinz Rummenigge.

0 Kommentare

Stuttgart-Stürmer Nick Woltemade wechselte im Sommer nicht zum FC Bayern München, sondern zu Newcastle United. Und das für die stolze Ablösesumme von 90 Millionen Euro. Der Deal sorgte für jede Menge Gesprächsstoff in der Fußball-Welt.

Nick Woltemade (re.)
Nick Woltemade (re.)(Bild: AP/Jon Super)

Bei „Blickpunkt Sport“ im „Bayerischen Rundfunk“ findet Karl-Heinz Rummenigge nach dem wilden Poker um Nick Woltemade nun deutliche Worte. „Als die Geschichte mit Woltemade und der Forderung von Stuttgart kam, habe ich irgendwann sowohl Uli Hoeneß als auch Herbert Hainer als auch Jan Dreesen und Max Eberl gesagt: ‘Leute, wir kommen da langsam in Größenordnungen rein, die finde ich einfach nicht mehr akzeptabel. Und wir sollten nicht jede Forderung am Ende des Tages erfüllen, um irgendeinen glücklich zu machen, speziell die Finanziers beim VfB Stuttgart‘“, schildert Rummenigge.

Karl-Heinz Rummenigge
Karl-Heinz Rummenigge(Bild: GEPA)

„Speziell bei Florian tut es uns ein bisschen leid“
Einem anderen Spieler trauert der einstige Bayern-Boss jedoch nach. „Speziell bei Florian Wirtz tut es uns ein bisschen leid. Er ist ein toller Spieler, er hätte perfekt zu Bayern gepasst. Aber er hat sich anders entschieden und das muss man akzeptieren“, so Rummenigge.

Florian Wirtz (li.)
Florian Wirtz (li.)(Bild: AFP/BEN STANSALL)

Der FC Liverpool blätterte für den Mittelfeldspieler 125 Millionen hin. Eine Mega-Ablöse, die aufgrund von Bonuszahlungen auf bis zu 150 Millionen Euro ansteigen kann. Aufgrund der hohen TV-Geld-Einnahmen spielen die englischen Klubs einfach in einer anderen Liga …

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Fall Anna (12): Freisprüche für alle Angeklagten
133.478 mal gelesen
Angeklagte am ersten Prozesstag.
Steiermark
„Als ich die Mutter sah, war es vorbei“
129.682 mal gelesen
Krone Plus Logo
Jessica (links) meldete sich bei Doris, nun haben sie Gewissheit. 
Steiermark
„Viele haben uns angerufen und mit uns geweint“
127.377 mal gelesen
Evelin und Josef Grünwald haben Doris (re.) adoptiert. Dies wurde notwendig, als 2012 ans Licht ...
Innenpolitik
FPÖ: Kickl mit 96,94% als Parteiobmann bestätigt
3062 mal kommentiert
Herbert Kickl wurde mit knapp 97 Prozent wieder zum FPÖ-Parteichef gewählt.
Gericht
Fall Anna (12): Erst Freispruch, dann Stinkefinger
1843 mal kommentiert
Freisprüche im Wiener Landl.
Innenpolitik
Kann man Herbert Kickl wirklich „lieben“?
1567 mal kommentiert
Herbert Kickl wurde am Parteitag in Salzburg mit 97 Prozent als Chef der Blauen wieder gewählt. ...
Mehr Fußball International
„Falschen ausgesucht“
Zoff mit De Bruyne? Klare Ansage von Antonio Conte
Klartext nach Poker
Kein Bayern-Wechsel: „Sie haben Idioten gefunden“
Alles muss raus
Oliver Glasner weiß nicht, wohin mit der Energie
„Sch*** Mentalität“
Joao Palhinha kassiert Spott nach Last-Minute-Tor
14 Uhr im Livestream
Rangnicks Co-Trainer gibt ÖFB-Kader bekannt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf