Steelers-Quarterback vor Dublin-Spiel ausgeraubt
Leichte Verletzungen
Trotz des 24:21-Erfolges über die Minnesota Vikings wird Skylar Thompson das Dublin-Game wohl kaum in guter Erinnerung behalten. Der Ersatz-Quarterback der Pittsburgh Steelers wurde vor dem NFL-Gastspiel in der irischen Hauptstadt überfallen und ausgeraubt.
Einer Stellungnahme der Steelers zufolge habe sich der Vorfall am Freitagabend ereignet, die Franchise könne jedoch keine weiteren Angaben zu den Geschehnissen machen.
Wie lokale Medien berichtete, habe sich Thompson leichte Vereltzugnen zugezogen, nahm jedoch an den folgenden Trainings wieder teil. Im Spiel am Sonntag blieb der 28-jährige Ersatz von Routinier Aaron Rodgers zwar ohne Einsatz, durfte jedoch einen 24:21_erfolg und damit den dritten Sieg im vierten Saisonspiel bejubeln.
