NFL: Colts kassieren mit Raimann erste Niederlage

Fix: Österreich hat einen neuen Nationaltrainer!
Kroate soll’s richten
Die Indianapolis Colts haben am Sonntag die erste Saisonniederlage in der National Football League (NFL) hinnehmen müssen. Left Tackle Bernhard Raimann und Co. unterlagen im vierten Spiel den Los Angeles Rams auswärts 20:27.
Zuvor hatten die Colts mit Siegen gegen die Miami Dolphins (33:8), Denver Broncos (29:28) und bei den Tennessee Titans (41:20) aufzeigen können, auch deshalb führen sie die South Division der American Football Conference weiter an.
Die Kansas City Chiefs fuhren mit Quarterback Patrick Mahomes mit einem 37:20 gegen die Baltimore Ravens den zweiten Sieg in Folge ein. Für die Ravens war nicht nur die dritte Niederlage bitter, gibt es doch auch Sorgen um Quarterback Lamar Jackson, der angeschlagen ausschied.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.