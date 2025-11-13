Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bregenzer Festspiele

80 Jahre: Im Jubiläumsjahr gibt es „Oper für alle“

Vorarlberg
13.11.2025 07:00
Intendantin Lilli Paasikivi im Gespräch mit Festspiel-Präsident Hans-Peter Metzler und dem ...
Intendantin Lilli Paasikivi im Gespräch mit Festspiel-Präsident Hans-Peter Metzler und dem kaufmännischen Geschäftsführer Michael Diem bei der Programmpräsentation.(Bild: anja koehler)

Die Bregenzer Festspiele gehen kommenden Sommer in ihr 80. Jahr – mit „La Traviata“ und dem tschechischen Komponisten Leos Janáček. Intendantin Lilli Paasikivi bleibt einer langjährigen Tradition der Festspiele treu. 

0 Kommentare

Auf dem See ist ein neues Bühnenbild im Entstehen. Nach der Gruselszenerie des „Freischütz“ herrschen 2026 und 2027 die „Roaring Twenties“, die wilden 20er-Jahre vor. In diese Epoche legt Regisseur Damiano Michieletto Giuseppe Verdis „La traviata“, denn damals herrschte – wie zur Zeit Verdis – „der Hang zum Feiern und zum Hedonismus“, erklärte der Regisseur. Es sei aber immer auch das Gefühl im Hintergrund, dass es nicht so weitergehen könne.

„La traviata“ ist heute eine der beliebtesten Opern überhaupt, jedoch war das zur Zeit ihrer Entstehung Mitte des 19. Jahrhunderts nicht so. Verdi provozierte das Publikum, indem er das Schicksal einer Sexarbeiterin auf die Bühne brachte. Violetta ist eine Edelkurtisane, die sich aus der rauschhaften Oberflächlichkeit ihres Lebens nach Liebe und Ruhe sehnt.

Sie ist unheilbar krank und weiß, dass sie nicht mehr lange zu leben hat. Michieletto freut sich, auf der Bregenzer Seebühne zu inszenieren, denn hier gebe es kein elitäres Publikum, hier hätte man das Gefühl, dass „Oper für alle ist“. Aufgrund seiner Herkunft aus Venedig liegt ihm das besonders am Herzen, denn dort gab es im 17. Jahrhundert bereits ein Opernhaus, das für alle zugänglich war.

Tradition bleibt Tradition
Populäres am See, eine Rarität im Haus – dieser langjährigen Tradition der Festspiele folgt auch Lilli Paasikivi, die nun für 2026 ihr erstes eigenes Programm kreiert hat. Im Festspielhaus wird eine Oper von Leoš Janáček gegeben.

Jedoch keine seiner bekannten, sondern eine selten gespielte: „Die Ausflüge des Herrn Brouček“ ist eine Satire auf bürgerliche Selbstzufriedenheit, moralische Bequemlichkeit und die Unfähigkeit, aus seiner Geschichte zu lernen. Fabelhaft gute Musik ist bei diesem tschechischen Komponisten selbstverständlich. Der US-Amerikaner Yuval Sharon wird inszenieren. Das überwiegend tschechische Ensemble, nicht zu vergessen der Prager Philharmonische Chor, singt in Originalsprache, natürlich mit deutschen und englischen Untertiteln.

Die dritte klassische Opernproduktion wird am Kornmarkt im Rahmen des Opernstudios zu erleben sein. Auch hier kommt ein sehr bekanntes Werk des italienischen Repertoires, Gaetano Donizettis „L“elisir d“amore“ – „Der Liebestrank“, zur Aufführung. Die finnische Regisseurin Anna Kelo führt die jungen Sängerinnen und Sänger in die Welt einer Highschool.

Daten und Fakten

Die Bregenzer Festspiele gehen im kommenden Jahr von 22. Juli bis 23. August über die Bühne  

„La Traviata“ feiert am 22. Juli Premiere auf der Seebühne.  

„Die Ausflüge des Herrn Brouček“ des tschechischen Komponisten Leoš Janáček wird am 23. Juli als Hausoper Premiere feiern.  

Am 31. Juli und am 1. August wird das Musiktheater „In Passion of the Common Man“ von Daníel Bjarnason (Musik) und Royce Vavrek (Libretto) auf der Werkstattbühne zu erleben sein.

Am 20. und 22. August 2026 zeigt ebendort die chinesische Komponistin Wen Liu ihr Stück „YUM!“.  

Das Opernstudio präsentiert am 17. August Gaetano Donizettis „L’elisir d’amore“.  

Mit Molières „Der eingebildete Kranke“ ist das Burgtheater am 24. Juli im Theater am Kornmarkt in Bregenz zu Gast.  

Am 12. August wird das Theaterstück „under the influence“ von Natalie Baudy zur Uraufführung gebracht.

So erlebt das Publikum eine Coming-of-Age-Geschichte, nah an Netflix-Serien. Es gibt also 2026 keine Scheu vor den Entwicklungen unserer Gegenwart, auch nicht, wenn im Stile von Johann Sebastian Bachs Passionen ein weltliches Oratorium in Szene gesetzt wird, komponiert vom Isländer Daniel Bjarnason und getextet vom Kanadier Royce Vavrek.

Regisseurin Netia Jones gestaltet auf der Werkstattbühne einen Raum, in dem Musik, Licht und Video zu einem Gesamtkunstwerk verschmelzen. Die große schwedische Mezzosopranistin Anne Sofie von Otter steht im Zentrum des Soloensembles, der Chor des Bayerischen Rundfunks ist ebenfalls prominent dabei.

Die wandelbare Seebühne in Bregenz wird derzeit umgebaut.
Die wandelbare Seebühne in Bregenz wird derzeit umgebaut.(Bild: Bregenzer Festspiele)

Innovatives Musiktheater
Ein weiteres innovatives Musiktheater trägt den Titel „YUM!“. Jawohl, hier geht es um gutes Essen, allerdings reichlich dekadent und endend in einem Abgrund. Konzipiert wurde „YUM!“ vom Wiener Kollektiv M.A.R.S., das sich unter anderem mit Medienkunst und immersiven Technologien beschäftigt. Auf dem Gebiet des Schauspiels gibt es eine freudige Überraschung. Ermöglicht durch ein Sonderbudget kann entgegen früherer Meldungen doch das Burgtheater zum Gastspiel gebeten werden.

Molieres „Der eingebildete Kranke“ wird in einer Inszenierung von Direktor Stefan Bachmann im Theater am Kornmarkt gezeigt. Der Tradition der Festspiele folgen auch die vier Orchesterkonzerte, drei mit den Wiener Symphonikern unter Dalia Stasevska, Eva Ollikainen und Petr Popelka, dazu die Matinee des Symphonieorchesters Vorarlberg unter Leo McFall. Und wie war das mit dem geburtstäglichen „Singalong“? Chöre aus der Region, aber auch alle Menschen mit Singeslust sind am 1. August eingeladen, auf der Seetribüne große Opernchöre zu singen. Ein Fest für alle! Mehr Infos und Tickets gibt‘s hier.

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
7° / 14°
Symbol wolkig
Bludenz
4° / 17°
Symbol wolkig
Dornbirn
5° / 15°
Symbol wolkig
Feldkirch
3° / 16°
Symbol wolkig

krone.tv

Message Macht Medien
Wehrschütz: „DAS sehe ich als wirkliche Bedrohung“
Kurz nach dem Start in Popayán entzündete sich nach einem Vogelschlag ein Triebwerk.
Schreck für Passagiere
Triebwerk fängt Feuer – Airbus muss notlanden
Der ehemalige deutsche Finanzminister Christian Lindner
„Meine Leidenschaft“
Ex-Finanzminister Lindner hat einen neuen Job
Ermittlungen laufen
Monate nach Eröffnung: Brücke in China kollabiert
Das NATO-Flugzeug ist in der Grenzregion zwischen Georgien und Aserbaidschan zerschellt.
Niemand hat überlebt
20 türkische Soldaten bei Flugzeugabsturz getötet
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
97.040 mal gelesen
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Innenpolitik
Nach Gagen-Wirbel: Mahrer zieht erste Konsequenz
85.461 mal gelesen
Niederösterreich
Kaufprüfgutachten positiv, trotzdem kein „Pickerl“
83.615 mal gelesen
Auch eine Beschwerde über die zentrale ÖAMTC-Stelle brachte bislang keine Einsicht oder Lösung: ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
911 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
854 mal kommentiert
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Vorarlberg
Bregenzer Festspiele
80 Jahre: Im Jubiläumsjahr gibt es „Oper für alle“
Skicrosserin Gigler:
„Es war eine lange und schwierige Zeit“
Fahrzeug kippt um
Landwirt stürzt beim Mistausfahren über Böschung
ÖFB-Stürmerin Brunold
Weiter warten auf erste Punkte in der Königsklasse
Prozess in Feldkirch
Kaufhausdetektiv mit Schere attackiert: Gefängnis
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf