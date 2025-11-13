80 Jahre: Im Jubiläumsjahr gibt es „Oper für alle“

Die Bregenzer Festspiele gehen im kommenden Jahr von 22. Juli bis 23. August über die Bühne

„La Traviata“ feiert am 22. Juli Premiere auf der Seebühne.

„Die Ausflüge des Herrn Brouček“ des tschechischen Komponisten Leoš Janáček wird am 23. Juli als Hausoper Premiere feiern.

Am 31. Juli und am 1. August wird das Musiktheater „In Passion of the Common Man“ von Daníel Bjarnason (Musik) und Royce Vavrek (Libretto) auf der Werkstattbühne zu erleben sein.

Am 20. und 22. August 2026 zeigt ebendort die chinesische Komponistin Wen Liu ihr Stück „YUM!“.

Das Opernstudio präsentiert am 17. August Gaetano Donizettis „L’elisir d’amore“.

Mit Molières „Der eingebildete Kranke“ ist das Burgtheater am 24. Juli im Theater am Kornmarkt in Bregenz zu Gast.

Am 12. August wird das Theaterstück „under the influence“ von Natalie Baudy zur Uraufführung gebracht.