Teuer erkaufte Punkte und Rot für Anfeuern

Einstandsfeier vermiest

Mit einem Sieg wollte Bürmoos gegen Schwarzach am Topquartett der Liga dran bleiben – zumal danach am Platz auch die Einstandsfeier anstand. Bloß: „Nach der Pause war nicht mehr viel los“, zuckte Obmann Robert Eckschlager mit den Schultern. Granegger drehte sich bei einer Flanke mit etwas Ballglück geschickt in den Sechzehner und überwand Bürmoos-Torwart O‘Connor im kurzen Eck – das Goldtor für die Pongauer (69.). Die nun selbst den „Rest des Feldes“ anführen. Coach Mario Krimbacher war dennoch stinkig, weil er aus seiner Sicht im Finish zu Unrecht vom Feld flog. Was war geschehen? Er schilderte es so: „Die Gelbe geht in Ordnung. Aber wir hatten in der Situation am Ende einen Angriff und ich habe nur meinem Spieler zugerufen, dass er den Ball reinhauen soll. Auch die Zuschauer hinter mir haben nicht verstanden, was los war.“ Für ihn extra bitter: Fabio Amering (umgeknöchelt), Poric (Knie) und Pamminger (Zerrung) mussten verletzt vom Feld.