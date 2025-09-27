Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Salzburger Liga

Teuer erkaufte Punkte und Rot für Anfeuern

Salzburg
27.09.2025 21:52
Trotz Auswärtssieg bedient: Schwarzach-Trainer Mario Krimbacher
Trotz Auswärtssieg bedient: Schwarzach-Trainer Mario Krimbacher(Bild: Tröster Andreas)

Die vier Samstagspartien der neunten Salzburger Liga-Runde brachten einen doppelten Führungswechsel, einen bitteren Beigeschmack trotz Punktgewinns gegen den Tabellenführer und einen Ausschluss der nicht allzu alltäglichen Sorte.

0 Kommentare

Schon in den Mittagsstunden war klar: Der SAK würde Platz eins, den tags zuvor Hallein übernommen hatte, nicht zurückerobern können. Die Nonntaler spielten in Thalgau eine Halbzeit auf ein Tor. „Aber der erste Befreiungsschlag von ihnen war drin. Sie sind eigentlich kaum aus der eigenen Hälfte gekommen“, fand es Gäste-Trainer Florian Königseder zum in den Hut Beißen. Doch: Die Antwort auf Omanovics 1:0 (38.) folgte im direkten Gegenzug durch Weixler (39.). Dabei blieb es aber.

„Wegen der ersten Hälfte ist es ein gewonnener Punkt für uns“; gestand Thalgau-Betreuer Alexander Pilaj. Der dennoch bedrückt vom Platz schlich: Mrkonjic (Mittelfuß) schied schon zur Pause aus. In der vorletzten Aktion verletzte sich Islami wohl schwerer an den Rippen, wurde von der Rettung geholt. Blau-Gelb freute sich indes übers Debüt von Ex-Profi Michael Perlak. Der Ex-Kuchler, der nach einem Autounfall im Urlaub lange ausfiel, brachte sich stark ein: „Mit seiner Präsenz, cleveren Pässen und seinen Kommandos ist er sehr wertvoll für uns“, meinte Königseder.

Erleichterung im Derby
Auf die Siegerstraße kehrte derweil Titelfavorit Grödig zurück. Mit dem 1:0 dank des kränklichen Hölzl in Anif sprang man auch vorübergehend zurück an die Spitze. „Wir müssen den Sack vorher zu machen. So kann halt dann immer noch was passieren“, fand Grödig-Trainer Arsim Deliu. Zu verdanken war dies Anif-Keeper Preyhaupt, der mehrfach Kopf und Kragen riskieren musste, um einen höheren Rückstand zu verhindern. „Wir haben es ordentlich gemacht. Leider haben wir im letzten Drittel zu viele Fehler gemacht“, bilanzierte Anif-Coach Tom Eder.

Lesen Sie auch:
Harter Kampf zwischen Liefering und Stripfing (gelb).
„War mehr drin“
Zu wenig! Nächstes Unentschieden für Jungbullen
26.09.2025
Schlammschlacht
Nach Unwetter holt Austria Punkt im Ländle
26.09.2025
Salzburger Liga
Hallein übernachtet trotz neun Ausfällen an Spitze
26.09.2025

Einstandsfeier vermiest
Mit einem Sieg wollte Bürmoos gegen Schwarzach am Topquartett der Liga dran bleiben – zumal danach am Platz auch die Einstandsfeier anstand. Bloß: „Nach der Pause war nicht mehr viel los“, zuckte Obmann Robert Eckschlager mit den Schultern. Granegger drehte sich bei einer Flanke mit etwas Ballglück geschickt in den Sechzehner und überwand Bürmoos-Torwart O‘Connor im kurzen Eck – das Goldtor für die Pongauer (69.). Die nun selbst den „Rest des Feldes“ anführen. Coach Mario Krimbacher war dennoch stinkig, weil er aus seiner Sicht im Finish zu Unrecht vom Feld flog. Was war geschehen? Er schilderte es so: „Die Gelbe geht in Ordnung. Aber wir hatten in der Situation am Ende einen Angriff und ich habe nur meinem Spieler zugerufen, dass er den Ball reinhauen soll. Auch die Zuschauer hinter mir haben nicht verstanden, was los war.“ Für ihn extra bitter: Fabio Amering (umgeknöchelt), Poric (Knie) und Pamminger (Zerrung) mussten verletzt vom Feld.

Der Knipser ist stets zur Stelle
In der Abendpartie schoss sich Bramberg per 3:1 gegen Schlusslicht Hallwang an die Spitze. Rangetiner (im Nachsetzen) und Toptorjäger Nico Lukasser-Weitlaner (luchste dem Gegner einen eroberten Pass in die Tiefe ab) stellten früh die Weichen auf Sieg (12., 16). Im Gegenzug verkürzte Routinier Bergmüller per Kopf nach Corner (25.). Bis in die Schlussphase passierte nix mehr. Dann war abermals Lukasser-Weitlaner zur Stelle, markierte mit seinem bereits 14. Saisontor den Endstand (88.). „Schön, Tabellenführer zu sein. Die Spannung heuer tut der ganzen Liga gut“, freute sich Obmann Martin Innerhofer.

Porträt von Walter Hofbauer
Walter Hofbauer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

In der Nacht auf Freitag sind in Schleswig-Holstein Drohnen gesichtet worden. Nun hat sich der ...
Das plant Deutschland
Dobrindt: „Sichtungen von Drohnen ernst nehmen“
Herbert Kickl wurde mit knapp 97 Prozent wieder zum FPÖ-Parteichef gewählt.
Ticker zum Nachlesen
FPÖ: Kickl mit 96,94% als Parteiobmann bestätigt
Von links: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und US-Präsident Donald Trump haben sich ...
Trotz Konfliktpunkten
Trump: Erdogan leistet „hervorragende Arbeit“
Mobilität im Wandel
E-Mobility: Ist Europa fit für die Zukunft?
Neben den Stelzen wird der Kirchturm auch durch eine Stahlröhrenkonstruktion stabilisiert.
Wegen Bauprojekt
Im Zentrum Londons „schwebt“ plötzlich eine Kirche
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Fall Anna (12): Freisprüche für alle Angeklagten
125.878 mal gelesen
Angeklagte am ersten Prozesstag.
Steiermark
„Viele haben uns angerufen und mit uns geweint“
115.884 mal gelesen
Evelin und Josef Grünwald haben Doris (re.) adoptiert. Dies wurde notwendig, als 2012 ans Licht ...
Steiermark
„Als ich die Mutter sah, war es vorbei“
112.240 mal gelesen
Krone Plus Logo
Jessica (links) meldete sich bei Doris, nun haben sie Gewissheit. 
Gericht
Fall Anna (12): Freisprüche für alle Angeklagten
3257 mal kommentiert
Angeklagte am ersten Prozesstag.
Innenpolitik
FPÖ: Kickl mit 96,94% als Parteiobmann bestätigt
3035 mal kommentiert
Herbert Kickl wurde mit knapp 97 Prozent wieder zum FPÖ-Parteichef gewählt.
Gericht
Fall Anna (12): Erst Freispruch, dann Stinkefinger
1604 mal kommentiert
Einer der zehn Angeklagten beim Verlassen des Gerichts
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf