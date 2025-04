Konychev lässt das Team Vorarlberg in Wels jubeln

Veni, vidi, vici! Nachdem das Team Vorarlberg beim Auftaktrennen der heurigen Road Cycling League Austria-Saison in Leonding eine bittere Niederlage hatte einstecken müssen, schlug die Ländle-Equipe am Sonntag beim traditionellen Kirschblütenrennen in Wels gewaltig zurück! Tagessieger Alexander Konychev übernahm die Gesamtführung und auch in der Teamwertung sind die Vorarlberger jetzt die Nummer eins.