„Der Gesamtsieg wäre die Kirsche auf der Torte“

„Das wird ein richtig spannendes Finale! Es ist einfach cool, dass es beim letzten Rennen um so viel geht“, präsentiert sich „Team Vorarlberg“-Mastermind Thomas Kofler vor dem Finale der Road Cycling League Austria am Sonntag in Königswiesen (OÖ) als echter Radsportfan.
Als Teamchef wäre es ihm aber lieber, wenn seine Équipe in der Teamwertung vor dem Showdown nicht einen Zähler hinter der Mannschaft von Hrinkow Advarcis liegen würde, sondern voran. „Das haben wir leider beim Kriterium in Graz ein wenig vermasselt“, gesteht Kofler, der dennoch auf eine sehr erfreuliche Saison zurückblicken kann. „Die Jungs haben permanent abgeliefert und von dem her sind wir sehr stolz. Zumal wir bei der Tour of Austria das einzige heimische Team gewesen sind, das immer vorne mit dabei war. Sollten wir jetzt auch noch die Teamwertung der Road Cycling League Austria gewinnen, wäre das die Kirsche auf einer ohnehin schon schönen Torte.“
Peter fehlt, Meiler verabschiedet sich, Konychev mit Chance
In Königswiesen fehlen wird Jannis Peter, der nach dem Sturz beim Rankweiler Kriterium noch immer nicht fit ist. Lukas Meiler bestreitet in Oberösterreich sein letztes Karriererennen und Alex Konychev hat auch noch die Chance auf den Gesamtsieg in der Einzelwertung. „Wobei unser Fokus auf dem Team liegt“, sagt Kofler.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.