„Der Gesamtsieg wäre die Kirsche auf der Torte“

Als Teamchef wäre es ihm aber lieber, wenn seine Équipe in der Teamwertung vor dem Showdown nicht einen Zähler hinter der Mannschaft von Hrinkow Advarcis liegen würde, sondern voran. „Das haben wir leider beim Kriterium in Graz ein wenig vermasselt“, gesteht Kofler, der dennoch auf eine sehr erfreuliche Saison zurückblicken kann. „Die Jungs haben permanent abgeliefert und von dem her sind wir sehr stolz. Zumal wir bei der Tour of Austria das einzige heimische Team gewesen sind, das immer vorne mit dabei war. Sollten wir jetzt auch noch die Teamwertung der Road Cycling League Austria gewinnen, wäre das die Kirsche auf einer ohnehin schon schönen Torte.“