In dieser Kfz-Werkstatt herrscht Frauen-Power

Anna-Maria Bergmann trumpfte bei der Staatsmeisterschaft der Kfz-Mechanikerlehrlinge auf und holte sich den Titel. Die „Krone“ besuchte die Rosentalerin auf ihrem Arbeitsplatz.
Es war ein direktes Duell zwischen der 23-Jährigen und ihren 17 Berufskollegen: die Staatsmeisterschaft der Kfz-Mechanikerlehrlinge in Villach. Und dabei konnte die junge Rosentalerin ordentlich punkten. „Neben einem theoretischen Teil warteten auf uns zehn Stationen mit praktischen und kniffligen Aufgaben“, erzählt Bergmann beim „Krone“-Besuch in der Werkstatt von MAN in Klagenfurt. Doch für den Lehrling kein Problem – sie arbeitete die Aufgaben ab und holte sich gekonnt den ersten Platz. „Die Jury beobachtete akribisch jeden Handgriff, achtete auf jeden einzelnen Arbeitsschritt und welches Werkzeug verwendet wird.“
Zahlreiche Tipps und Ratschläge
Auf das Können der 23-Jährigen ist auch ihre Familie, Freunde, ihr Arbeitgeber und die Kollegen mächtig stolz. „Ich kann es noch immer nicht richtig glauben“, so Bergmann, die sich im Vorfeld zahlreiche Tipps und Ratschläge von ihren Kollegen geholt hatte.
Doch eine Verschnaufpause für die junge Power-Frau gibt es nicht. Denn neben ihrer Ausbildung zum Kfz-Mechaniker hilft die 23-Jährige am elterlichen Bauernhof in St. Margareten im Rosental mit. Und schon kommendes Jahr steht der Lehrabschluss auf dem Plan. „Lehre mit Matura brauche ich nicht zu machen, denn ich habe die Matura schon in der HBLFA in Wieselburg gemacht“, lächelt die sympathische Rosentalerin im „Krone“-Gespräch.
Talent nicht zum ersten Mal bewiesen
Das Talent für Technik hat Bergmann schon 2018 bewiesen, sie gewann als erste Jugendliche ein Baulehrlings-Casting. Fernab ihrer Affinität fürs Schrauben ist auch „Kochen und Backen meine große Leidenschaft.“ Und wie sieht es mit der weiteren Karriere aus? „Alles Step-by-Step. Wir werden es sehen.“
