In dieser Kfz-Werkstatt herrscht Frauen-Power

Es war ein direktes Duell zwischen der 23-Jährigen und ihren 17 Berufskollegen: die Staatsmeisterschaft der Kfz-Mechanikerlehrlinge in Villach. Und dabei konnte die junge Rosentalerin ordentlich punkten. „Neben einem theoretischen Teil warteten auf uns zehn Stationen mit praktischen und kniffligen Aufgaben“, erzählt Bergmann beim „Krone“-Besuch in der Werkstatt von MAN in Klagenfurt. Doch für den Lehrling kein Problem – sie arbeitete die Aufgaben ab und holte sich gekonnt den ersten Platz. „Die Jury beobachtete akribisch jeden Handgriff, achtete auf jeden einzelnen Arbeitsschritt und welches Werkzeug verwendet wird.“