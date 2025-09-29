Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Staatsmeistertitel

In dieser Kfz-Werkstatt herrscht Frauen-Power

Kärnten
29.09.2025 10:01
Anna-Maria Bergmann ist im dritten Lehrjahr.
Anna-Maria Bergmann ist im dritten Lehrjahr.(Bild: Arbeiter Dieter)

Anna-Maria Bergmann trumpfte bei der Staatsmeisterschaft der Kfz-Mechanikerlehrlinge auf und holte sich den Titel. Die „Krone“ besuchte die Rosentalerin auf ihrem Arbeitsplatz.

0 Kommentare

Es war ein direktes Duell zwischen der 23-Jährigen und ihren 17 Berufskollegen: die Staatsmeisterschaft der Kfz-Mechanikerlehrlinge in Villach. Und dabei konnte die junge Rosentalerin ordentlich punkten. „Neben einem theoretischen Teil warteten auf uns zehn Stationen mit praktischen und kniffligen Aufgaben“, erzählt Bergmann beim „Krone“-Besuch in der Werkstatt von MAN in Klagenfurt. Doch für den Lehrling kein Problem – sie arbeitete die Aufgaben ab und holte sich gekonnt den ersten Platz. „Die Jury beobachtete akribisch jeden Handgriff, achtete auf jeden einzelnen Arbeitsschritt und welches Werkzeug verwendet wird.“

Anna-Maria Bergmann ist Kfz-Mechanikerin aus Leidenschaft.
Anna-Maria Bergmann ist Kfz-Mechanikerin aus Leidenschaft.(Bild: Arbeiter Dieter)
Große Freude.
Große Freude.(Bild: Arbeiter Dieter)

Zahlreiche Tipps und Ratschläge 
Auf das Können der 23-Jährigen ist auch ihre Familie, Freunde, ihr Arbeitgeber und die Kollegen mächtig stolz. „Ich kann es noch immer nicht richtig glauben“, so Bergmann, die sich im Vorfeld zahlreiche Tipps und Ratschläge von ihren Kollegen geholt hatte.

Doch eine Verschnaufpause für die junge Power-Frau gibt es nicht. Denn neben ihrer Ausbildung zum Kfz-Mechaniker hilft die 23-Jährige am elterlichen Bauernhof in St. Margareten im Rosental mit. Und schon kommendes Jahr steht der Lehrabschluss auf dem Plan. „Lehre mit Matura brauche ich nicht zu machen, denn ich habe die Matura schon in der HBLFA in Wieselburg gemacht“, lächelt die sympathische Rosentalerin im „Krone“-Gespräch.

Talent nicht zum ersten Mal bewiesen
Das Talent für Technik hat Bergmann schon 2018 bewiesen, sie gewann als erste Jugendliche ein Baulehrlings-Casting. Fernab ihrer Affinität fürs Schrauben ist auch „Kochen und Backen meine große Leidenschaft.“ Und wie sieht es mit der weiteren Karriere aus? „Alles Step-by-Step. Wir werden es sehen.“

Porträt von Marcel Tratnik
Marcel Tratnik
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

In der Nacht auf Freitag sind in Schleswig-Holstein Drohnen gesichtet worden. Nun hat sich der ...
Das plant Deutschland
Dobrindt: „Sichtungen von Drohnen ernst nehmen“
Herbert Kickl wurde mit knapp 97 Prozent wieder zum FPÖ-Parteichef gewählt.
Ticker zum Nachlesen
FPÖ: Kickl mit 96,94% als Parteiobmann bestätigt
Von links: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und US-Präsident Donald Trump haben sich ...
Trotz Konfliktpunkten
Trump: Erdogan leistet „hervorragende Arbeit“
Mobilität im Wandel
E-Mobility: Ist Europa fit für die Zukunft?
Neben den Stelzen wird der Kirchturm auch durch eine Stahlröhrenkonstruktion stabilisiert.
Wegen Bauprojekt
Im Zentrum Londons „schwebt“ plötzlich eine Kirche
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Fall Anna (12): Freisprüche für alle Angeklagten
133.478 mal gelesen
Angeklagte am ersten Prozesstag.
Steiermark
„Als ich die Mutter sah, war es vorbei“
129.682 mal gelesen
Krone Plus Logo
Jessica (links) meldete sich bei Doris, nun haben sie Gewissheit. 
Steiermark
„Viele haben uns angerufen und mit uns geweint“
127.377 mal gelesen
Evelin und Josef Grünwald haben Doris (re.) adoptiert. Dies wurde notwendig, als 2012 ans Licht ...
Innenpolitik
FPÖ: Kickl mit 96,94% als Parteiobmann bestätigt
3062 mal kommentiert
Herbert Kickl wurde mit knapp 97 Prozent wieder zum FPÖ-Parteichef gewählt.
Gericht
Fall Anna (12): Erst Freispruch, dann Stinkefinger
1843 mal kommentiert
Freisprüche im Wiener Landl.
Innenpolitik
Kann man Herbert Kickl wirklich „lieben“?
1567 mal kommentiert
Herbert Kickl wurde am Parteitag in Salzburg mit 97 Prozent als Chef der Blauen wieder gewählt. ...
Mehr Kärnten
Staatsmeistertitel
In dieser Kfz-Werkstatt herrscht Frauen-Power
Weltherztag
Vorsorge: Herzgesundheit soll kein Zufall sein
Zwei Schwerverletzte
Wegen Spielschulden: Irre Brandattacke mit Benzin
Krone Plus Logo
Totale Überwachung
Frau wurde wie Gefangene im eigenen Haus gehalten
Unfalldrama in Kärnten
Mit Motorrad auf Gegenfahrbahn: Lenker (62) tot
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf