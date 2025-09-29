Zoff mit De Bruyne? Klare Ansage von Antonio Conte

Über seine Auswechslung gegen die AC Milan schien Kevin de Bruyne am Sonntag ganz und gar nicht erfreut. Für Stress mit Antonio Conte habe er sich jedoch „die falsche Person ausgesucht“, wie der Napoli-Trainer nach der Partie klarstellte.
Nachdem De Bruyne in der 60. Minute noch per Strafstoß auf 1:2 verkürzt hatte, war der Arbeitstag für den Belgier rund zehn Minuten später zu Ende. Widerwillig machte der 34-Jährige für Eljif Elmas Paltz und fluchte am Weg auf die Bank vor sich hin.
Warnung von Conte
Eine Aktion, auf die Conte mit einer deutlichen Warnung reagierte. Nach dem Spiel meinte der Italiener: „Ich hoffe, er war über das Ergebnis verärgert. Wenn es um etwas anderes ging, hat er sich die falsche Person ausgesucht.“
Ob De Bruynes Motzerei Folgen haben wird, wird sich wohl noch zeigen. Die Tabellenführung musste die SSC Neapel durch die 1:2-Pleite jedenfalls an die „Rossoneri“ abgeben.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.