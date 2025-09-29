Vorteilswelt
„Falschen ausgesucht"

Zoff mit De Bruyne? Klare Ansage von Antonio Conte

Fußball International
29.09.2025 10:11
Kevin de Bruyne wurde in der 72. Minute ausgewechselt.
Kevin de Bruyne wurde in der 72. Minute ausgewechselt.(Bild: AFP/PIERO CRUCIATTI)

Über seine Auswechslung gegen die AC Milan schien Kevin de Bruyne am Sonntag ganz und gar nicht erfreut. Für Stress mit Antonio Conte habe er sich jedoch „die falsche Person ausgesucht“, wie der Napoli-Trainer nach der Partie klarstellte. 

Nachdem De Bruyne in der 60. Minute noch per Strafstoß auf 1:2 verkürzt hatte, war der Arbeitstag für den Belgier rund zehn Minuten später zu Ende. Widerwillig machte der 34-Jährige für Eljif Elmas Paltz und fluchte am Weg auf die Bank vor sich hin.

Warnung von Conte
Eine Aktion, auf die Conte mit einer deutlichen Warnung reagierte. Nach dem Spiel meinte der Italiener: „Ich hoffe, er war über das Ergebnis verärgert. Wenn es um etwas anderes ging, hat er sich die falsche Person ausgesucht.“

Ob De Bruynes Motzerei Folgen haben wird, wird sich wohl noch zeigen. Die Tabellenführung musste die SSC Neapel durch die 1:2-Pleite jedenfalls an die „Rossoneri“ abgeben.

