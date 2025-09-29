Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Blut in Fußgängerzone

Schlägerei am Stadtplatz: Mann mit Stichverletzung

Tirol
29.09.2025 10:29
In der Festungsstadt Kufstein kam es zu der Schlägerei (Archivbild).
In der Festungsstadt Kufstein kam es zu der Schlägerei (Archivbild).(Bild: Birbaumer Christof)

Großer Wirbel am Sonntagabend in der Tiroler Festungsstadt Kufstein: In einer Fußgängerzone war es zu einer Massenschlägerei gekommen. Als die Polizei vor Ort eintraf, ergriffen mehrere Beteiligte die Flucht, einige konnten angehalten werden. Zumindest zwei Personen wurden verletzt – ein Mann wies eine Stichverletzung auf.

0 Kommentare

Gegen 20.30 Uhr war es laut Polizei am Unteren Stadtplatz in Kufstein zu einer heftigen Rauferei zwischen mehreren Männern gekommen. Worum es bei der Auseinandersetzung ging, ist bislang völlig unklar.

Mehrere Männer ergriffen die Flucht
Augenzeugen schlugen jedenfalls Alarm. Mehrere Streifen waren rasch vor Ort. Während einige Verdächtige angehalten werden konnten, gelang anderen die Flucht in Richtung Innradweg. „Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen konnten zwei weitere Personen angehalten werden, die Zeugenangaben zufolge ebenfalls an der Schlägerei beteiligt waren“, so die Ermittler.

Zitat Icon

Ein 21-jähriger Syrer erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde stationär im Spital aufgenommen. Ein 24-jähriger Syrer erlitt eine Schnitt- bzw. Stichverletzung im Bereich des linken Handballens.

Die Polizei

Zwei Personen mussten ins Spital
Bisherigen Erkenntnissen zufolge seien mindestens zwei Beteiligte bei der Rauferei verletzt worden. „Ein 21-jähriger Syrer erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde stationär im Krankenhaus Kufstein aufgenommen. Ein 24-jähriger Syrer erlitt eine Schnitt- bzw. Stichverletzung im Bereich des linken Handballens. Dieser konnte das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen“, schildern die Ermittler weiter.

Polizei sucht noch Augenzeugen
Letztlich habe man sämtliche Beteiligten identifizieren können. Weitere Ermittlungen sind im Gange. Da es sich beim Tatort um eine belebte Fußgängerzone handelt, werden mögliche Zeugen gebeten, sich zu melden.

Zweckdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Kufstein unter der Telefonnummer: 059 133/7210.

Porträt von Hubert Rauth
Hubert Rauth
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

In der Nacht auf Freitag sind in Schleswig-Holstein Drohnen gesichtet worden. Nun hat sich der ...
Das plant Deutschland
Dobrindt: „Sichtungen von Drohnen ernst nehmen“
Herbert Kickl wurde mit knapp 97 Prozent wieder zum FPÖ-Parteichef gewählt.
Ticker zum Nachlesen
FPÖ: Kickl mit 96,94% als Parteiobmann bestätigt
Von links: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und US-Präsident Donald Trump haben sich ...
Trotz Konfliktpunkten
Trump: Erdogan leistet „hervorragende Arbeit“
Mobilität im Wandel
E-Mobility: Ist Europa fit für die Zukunft?
Neben den Stelzen wird der Kirchturm auch durch eine Stahlröhrenkonstruktion stabilisiert.
Wegen Bauprojekt
Im Zentrum Londons „schwebt“ plötzlich eine Kirche
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Fall Anna (12): Freisprüche für alle Angeklagten
133.478 mal gelesen
Angeklagte am ersten Prozesstag.
Steiermark
„Als ich die Mutter sah, war es vorbei“
129.682 mal gelesen
Krone Plus Logo
Jessica (links) meldete sich bei Doris, nun haben sie Gewissheit. 
Steiermark
„Viele haben uns angerufen und mit uns geweint“
127.377 mal gelesen
Evelin und Josef Grünwald haben Doris (re.) adoptiert. Dies wurde notwendig, als 2012 ans Licht ...
Innenpolitik
FPÖ: Kickl mit 96,94% als Parteiobmann bestätigt
3062 mal kommentiert
Herbert Kickl wurde mit knapp 97 Prozent wieder zum FPÖ-Parteichef gewählt.
Gericht
Fall Anna (12): Erst Freispruch, dann Stinkefinger
1843 mal kommentiert
Freisprüche im Wiener Landl.
Innenpolitik
Kann man Herbert Kickl wirklich „lieben“?
1567 mal kommentiert
Herbert Kickl wurde am Parteitag in Salzburg mit 97 Prozent als Chef der Blauen wieder gewählt. ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf