Schlägerei am Stadtplatz: Mann mit Stichverletzung

Großer Wirbel am Sonntagabend in der Tiroler Festungsstadt Kufstein: In einer Fußgängerzone war es zu einer Massenschlägerei gekommen. Als die Polizei vor Ort eintraf, ergriffen mehrere Beteiligte die Flucht, einige konnten angehalten werden. Zumindest zwei Personen wurden verletzt – ein Mann wies eine Stichverletzung auf.