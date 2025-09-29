Schlägerei am Stadtplatz: Mann mit Stichverletzung

Großer Wirbel am Sonntagabend in der Tiroler Festungsstadt Kufstein: In einer Fußgängerzone war es zu einer Massenschlägerei gekommen. Als die Polizei vor Ort eintraf, ergriffen mehrere Beteiligte die Flucht, einige konnten angehalten werden. Zumindest zwei Personen wurden verletzt – ein Mann wies eine Stichverletzung auf.
Gegen 20.30 Uhr war es laut Polizei am Unteren Stadtplatz in Kufstein zu einer heftigen Rauferei zwischen mehreren Männern gekommen. Worum es bei der Auseinandersetzung ging, ist bislang völlig unklar.
Mehrere Männer ergriffen die Flucht
Augenzeugen schlugen jedenfalls Alarm. Mehrere Streifen waren rasch vor Ort. Während einige Verdächtige angehalten werden konnten, gelang anderen die Flucht in Richtung Innradweg. „Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen konnten zwei weitere Personen angehalten werden, die Zeugenangaben zufolge ebenfalls an der Schlägerei beteiligt waren“, so die Ermittler.
Die Polizei
Zwei Personen mussten ins Spital
Bisherigen Erkenntnissen zufolge seien mindestens zwei Beteiligte bei der Rauferei verletzt worden. „Ein 21-jähriger Syrer erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde stationär im Krankenhaus Kufstein aufgenommen. Ein 24-jähriger Syrer erlitt eine Schnitt- bzw. Stichverletzung im Bereich des linken Handballens. Dieser konnte das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen“, schildern die Ermittler weiter.
Polizei sucht noch Augenzeugen
Letztlich habe man sämtliche Beteiligten identifizieren können. Weitere Ermittlungen sind im Gange. Da es sich beim Tatort um eine belebte Fußgängerzone handelt, werden mögliche Zeugen gebeten, sich zu melden.
Zweckdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Kufstein unter der Telefonnummer: 059 133/7210.
