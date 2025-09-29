Doch das Grundproblem bleibt. De facto leben in Österreich zu viele arbeitslose Asylwerber. Wenn nach acht Jahren noch jede dritte Frau arbeitslos ist, muss Wien für seine Mindestsicherung bereits 1,2 Milliarden pro Jahr aufwenden. Auch die monatlichen 9000 Euro für eine 13-köpfige syrische Familie fallen nicht vom Himmel, sondern müssen von unseren Steuern beglichen werden. Trump mag zur Überzeichnung neigen – aus der Luft gegriffen ist sein Österreich-Bild leider nicht.