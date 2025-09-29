Vorsorge: Herzgesundheit soll kein Zufall sein

„Das Herz schmerzt nicht klassisch“

Wichtig sei zudem, die Warnsignale rechtzeitig zu erkennen. Viele Herzinfarkte treten plötzlich und scheinbar ohne Vorwarnung auf. Dennoch gebe es typische Symptome wie Druck- oder Engegefühl in der Brust, Atemnot bei Belastung, längere Erholungsphasen nach Anstrengung, geschwollene Beine oder das Bedürfnis, im Liegen mehrere Polster zum Atmen zu brauchen. „Das Herz schmerzt nicht klassisch – es ist eher ein Druckgefühl oder ein fehlender Komfort in der Brust“, so Alber. Wer solche Beschwerden bemerkt, sollte unbedingt ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.