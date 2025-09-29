Prinzessin Kate machte Kids magische Überraschung

Magische Überraschung für die Kinder von Prinz William und Prinzessin Kate! Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis durften in die Welt von „Harry Potter“ eintauchen.
Der wohl berühmteste Zauberlehrling wird gerade für eine neue Generation Fans wiederbelebt. Und weil seit dem Wochenende für die „Harry Potter“-Serie im Windsor Great Park, nicht weit entfernt von der Forest Lodge, in der die Familie künftig wohnen wird, gedreht wird, hat sich Prinzessin Kate laut „Daily Mail“ für ihre Kinder eine besonders „magische“ Überraschung ausgedacht.
Louis fuhr im Hogwarts-Express mit
Denn wie die britische Zeitung berichtete, schaute die 43-Jährige mit ihrer royalen Rasselbande am Freitagabend bei den Dreharbeiten vorbei, während Prinz William mit König Charles das Wochenende in Schottland verbrachte.
Ein überwältigendes Erlebnis für George, Charlotte und Louis, immerhin soll im Windsor Great Park unter anderem der Bahnhof Hogsmeade samt Gleis für den Hogwarts-Express errichtet worden sein.
„Es war so besonders“, verriet ein Insider. „Kate und die Kinder trafen die jungen Schauspieler und den Regisseur am Set. Es gab dort nur eine Nacht Drehzeit, also war es wirklich ein magisches Ticket.“
Vor allem Nesthäkchen Louis soll aus dem Staunen gar nicht mehr herausgekommen sein. Für ihn gab es nämlich obendrein auch noch eine Fahrt mit dem Hogwarts-Express. „Er schien es absolut zu lieben“, fuhr der Insider fort. „Für die meisten Kinder ist es ein Traum, einmal mit dem Hogwarts-Express fahren zu dürfen.“
Charles liest Enkeln vor
Kates und Williams Kinder sind schon lange Fans der „Harry Potter“-Reihe, die von Autorin J.K. Rowling geschrieben wurde und die im Kino zahlreiche Fans verzaubert hat. Denn wie Königin Camilla vor einigen Jahren verriet, liest Charles seinen Enkeln gerne aus den Büchern vor.
„Manchmal, wenn wir mit meinem Mann in Schottland sind, liest er ihnen Harry Potter vor. Und er macht alle Stimmen, weil er ein brillanter Imitator ist“, schmunzelte Camilla 2017. „Ich bin nicht sehr gut. Ich versuche, die Stimmen zu machen, aber Schauspielerei ist nicht meine Stärke. Aber er setzt sich hin und alle sitzen bei ihm.“
Neue Serie für HBO
Seit Juli wird für die neue „Harry Potter“-HBO-Serie gedreht. Insgesamt sollen sieben Staffeln geplant sein – pro Buch eine Staffel. Zu sehen wird die erste Staffel, in der es um die Geschehnisse aus „Harry Potter und der Stein der Weisen“ gehen wird, wohl ab Anfang 2027.
In die Rolle des neuen Harry Potter schlüpft Dominic McLaughlin, Alastair Stout und Arabella Stant werden als Ron und Hermine zu sehen sein. Unter anderem mit dabei sein werden außerdem John Lithgow als Albus Dumbledore, Janet McTeer als Minerva McGonagall und Paapa Essiedu als Severus Snape. Nick Frost spielt Rubeus Hagrid und Lox Pratt Draco Malfoy.
