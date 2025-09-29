Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„War so besonders“

Prinzessin Kate machte Kids magische Überraschung

Royals
29.09.2025 08:58
Prinzessin Kate soll ihre Kinder George, Louis und Charlotte mit einem besonders magischen ...
Prinzessin Kate soll ihre Kinder George, Louis und Charlotte mit einem besonders magischen Erlebnis überrascht haben.(Bild: APA/AFP/POOL/Aaron Chown)

Magische Überraschung für die Kinder von Prinz William und Prinzessin Kate! Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis durften in die Welt von „Harry Potter“ eintauchen.

0 Kommentare

Der wohl berühmteste Zauberlehrling wird gerade für eine neue Generation Fans wiederbelebt. Und weil seit dem Wochenende für die „Harry Potter“-Serie im Windsor Great Park, nicht weit entfernt von der Forest Lodge, in der die Familie künftig wohnen wird, gedreht wird, hat sich Prinzessin Kate laut „Daily Mail“ für ihre Kinder eine besonders „magische“ Überraschung ausgedacht.

Louis fuhr im Hogwarts-Express mit
Denn wie die britische Zeitung berichtete, schaute die 43-Jährige mit ihrer royalen Rasselbande am Freitagabend bei den Dreharbeiten vorbei, während Prinz William mit König Charles das Wochenende in Schottland verbrachte.

Ein überwältigendes Erlebnis für George, Charlotte und Louis, immerhin soll im Windsor Great Park unter anderem der Bahnhof Hogsmeade samt Gleis für den Hogwarts-Express errichtet worden sein.

Die Royals sind große Harry-Potter-Fans – und die Mini-Royals durften jetzt sogar das Set der ...
Die Royals sind große Harry-Potter-Fans – und die Mini-Royals durften jetzt sogar das Set der neuen Serie besuchen.(Bild: APA/AFP/Ben STANSALL)

„Es war so besonders“, verriet ein Insider. „Kate und die Kinder trafen die jungen Schauspieler und den Regisseur am Set. Es gab dort nur eine Nacht Drehzeit, also war es wirklich ein magisches Ticket.“

Vor allem Nesthäkchen Louis soll aus dem Staunen gar nicht mehr herausgekommen sein. Für ihn gab es nämlich obendrein auch noch eine Fahrt mit dem Hogwarts-Express. „Er schien es absolut zu lieben“, fuhr der Insider fort. „Für die meisten Kinder ist es ein Traum, einmal mit dem Hogwarts-Express fahren zu dürfen.“

Charles liest Enkeln vor
Kates und Williams Kinder sind schon lange Fans der „Harry Potter“-Reihe, die von Autorin J.K. Rowling geschrieben wurde und die im Kino zahlreiche Fans verzaubert hat. Denn wie Königin Camilla vor einigen Jahren verriet, liest Charles seinen Enkeln gerne aus den Büchern vor.

Die neuen „Harry Potter“-Stars sollen ab 2027 verzaubern. Wie es heißt, sollen sie am Wochenende ...
Die neuen „Harry Potter“-Stars sollen ab 2027 verzaubern. Wie es heißt, sollen sie am Wochenende die Mini-Royals getroffen haben.(Bild: AP/Aidan Monaghan)

„Manchmal, wenn wir mit meinem Mann in Schottland sind, liest er ihnen Harry Potter vor. Und er macht alle Stimmen, weil er ein brillanter Imitator ist“, schmunzelte Camilla 2017. „Ich bin nicht sehr gut. Ich versuche, die Stimmen zu machen, aber Schauspielerei ist nicht meine Stärke. Aber er setzt sich hin und alle sitzen bei ihm.“

Neue Serie für HBO
Seit Juli wird für die neue „Harry Potter“-HBO-Serie gedreht. Insgesamt sollen sieben Staffeln geplant sein – pro Buch eine Staffel. Zu sehen wird die erste Staffel, in der es um die Geschehnisse aus „Harry Potter und der Stein der Weisen“ gehen wird, wohl ab Anfang 2027.

Lesen Sie auch:
Bereits 2001 (siehe Foto) wurde das Gebäude aufwändig renoviert – jetzt soll es ein ...
Imposante „Waldhütte“
Hier bauen William & Kate ihr „Für-immer-Zuhause“!
16.08.2025
Drehstart der Serie
Das erste Bild! So sieht der neue Harry Potter aus
15.07.2025

In die Rolle des neuen Harry Potter schlüpft Dominic McLaughlin, Alastair Stout und Arabella Stant werden als Ron und Hermine zu sehen sein. Unter anderem mit dabei sein werden außerdem John Lithgow als Albus Dumbledore, Janet McTeer als Minerva McGonagall und Paapa Essiedu als Severus Snape. Nick Frost spielt Rubeus Hagrid und Lox Pratt Draco Malfoy.

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Prinzessin Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung.
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Fall Anna (12): Freisprüche für alle Angeklagten
133.478 mal gelesen
Angeklagte am ersten Prozesstag.
Steiermark
„Als ich die Mutter sah, war es vorbei“
129.682 mal gelesen
Krone Plus Logo
Jessica (links) meldete sich bei Doris, nun haben sie Gewissheit. 
Steiermark
„Viele haben uns angerufen und mit uns geweint“
127.377 mal gelesen
Evelin und Josef Grünwald haben Doris (re.) adoptiert. Dies wurde notwendig, als 2012 ans Licht ...
Innenpolitik
FPÖ: Kickl mit 96,94% als Parteiobmann bestätigt
3062 mal kommentiert
Herbert Kickl wurde mit knapp 97 Prozent wieder zum FPÖ-Parteichef gewählt.
Gericht
Fall Anna (12): Erst Freispruch, dann Stinkefinger
1843 mal kommentiert
Freisprüche im Wiener Landl.
Innenpolitik
Kann man Herbert Kickl wirklich „lieben“?
1567 mal kommentiert
Herbert Kickl wurde am Parteitag in Salzburg mit 97 Prozent als Chef der Blauen wieder gewählt. ...
Mehr Royals
„War so besonders“
Prinzessin Kate machte Kids magische Überraschung
Prinz Harry
„Jemand will Versöhnung mit Charles sabotieren“
Rares Geständnis
Prinz William offenbart seine dunkelsten Monate
Charles & William
„Vater-Sohn-Urlaub“ wird zum royalen Krisengipfel!
Royales Herzklopfen!
Liebesgerüchte um Prinzessin Alexia und Rap-Star!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf