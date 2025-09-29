Fix: Österreich hat einen neuen Nationaltrainer!

Polen, Lettland und Niederlande als Gegner

Seine Premiere als ÖBV-Coach gibt Naglic am 28. November im Auswärtsspiel gegen Polen. Die Österreicher treffen in der ersten Hauptrunde der WM-Quali außerdem auf Lettland und die Niederlande. NBA-Star Jakob Pöltl steht frühestens im letzten Doppel Anfang Juli wieder zur Verfügung. Mit dem Center der Toronto Raptors hatte die ÖBV-Auswahl im Sommer die Vorqualifikation überstanden. „Er ist unglaublich wichtig für dieses Team“, sagte Naglic über Pöltl. „Insgesamt habe ich aber schon sehr viel Gutes gesehen, worauf sich aufbauen lässt.“