Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kärntner verblüfft

300 Kilometer und 5000 Höhenmeter mit einem Bein!

Kärnten
29.09.2025 11:00
Der seit Geburt einbeinige Christian Trogner kennt keine Grenzen.
Der seit Geburt einbeinige Christian Trogner kennt keine Grenzen.(Bild: Troger)

Christian Troger (41) schaffte beim internationalen Radrennen „Istria300“ Unmenschliches: Ohne Prothese bewältigte der Seebodner 5000 Höhenmeter und 300 Kilometer in 11:21 Stunden! Nach „dunkler Zeit“ will der Para-Athlet für andere ein Vorbild sein. . .

0 Kommentare

Was andere mit zwei Beinen nicht schaffen, gelingt ihm sogar ohne Prothese! „Ich wollte zeigen, dass es für mich keine Grenzen gibt. Das habe ich geschafft!“, schießt es aus Christian Troger (41) heraus, als ihn die „Krone“ auf der Heimreise vom „5. Istria300-Radrennen“ in Kroatien erreicht.

Lesen Sie auch:
„Nichts ist unmöglich“
Diese Stars sorgen bei den Paralympics für Staunen
03.09.2024
Entscheidung gefallen
Paralympics: Teilsperre für Russland aufgehoben
27.09.2025
Krone Plus Logo
Auftakt in Nottwil
Paralympics-Sieger will auch mit 49 noch angreifen
21.05.2025

Vor zwei Jahren war Christian Trogner noch am Tiefpunkt
Denn der seit Geburt einbeinige Kärntner Athlet vom RC Feld am See und Teamkollege von Hans-Jörg Leopold (wurde in 8:42:18 hinter dem Tiroler Daniel Federspiel Zweiter), zog die Distanz von 300 km auf über 5000 Höhenmetern erstmals durch, kam in 11:21:08 Stunden im Durchschnittstempo von 27 km/h als 217. von 337 Teilnehmern ins Ziel.

Was für eine Leistung – mit nur einem Bein! „Nach Kilometer 209 wusste ich nicht, was mich erwartet“, schildert der Seebodner, „wir haben uns in der Gruppe bei den steilen Anstiegen gegenseitig gepusht. Wenn ich das mit einem Fuß packe, schafft ihr das auch, hab ich den anderen zugerufen“.

Christian Trogner im Ziel bei der Istria300 am Samstag.
Christian Trogner im Ziel bei der Istria300 am Samstag.(Bild: Troger)

Ex-Weltmeister will noch viele Jahre weiterfahren
Was für ein Comeback! Solche Glücksgefühle waren für den Ex-Paratriathleten, der 2016 als mehrfacher Welt- und Europameister zurückgetreten war, vor zwei Jahren undenkbar.

„Ich brach mir den Fuß. Mies, wenn man nur einen hat“, so Troger, „Ich lag drei Monate herum. Aber: in dieser dunklen Zeit erwachte die Leidenschaft wieder. Ich sagte mir: Fahr wieder Rennen!“

Vor zwei Jahren war Trogners Fuß gebrochen – eine Leidenszeit begann.
Vor zwei Jahren war Trogners Fuß gebrochen – eine Leidenszeit begann.(Bild: Troger)

Mit 41 ist lange nicht Schluss. „2026 sind zehn Starts geplant“ so Troger, der im „Brotberuf“ als Business-Developing-Manager arbeitet und vom Hobby nicht leben kann.

Aber die Motivation ist eh eine andere: „Wenn ich nur einen Menschen durch mein Tun anstifte, sich zu überwinden, ist das Ziel erreicht!“

Porträt von Markus Krücken
Markus Krücken
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Lola Young bei den MTV Video Music Awards im September 2025
Sorge um Gesundheit
Sängerin Lola Young kollabiert während Auftritt
In der Nacht auf Freitag sind in Schleswig-Holstein Drohnen gesichtet worden. Nun hat sich der ...
Das plant Deutschland
Dobrindt: „Sichtungen von Drohnen ernst nehmen“
Herbert Kickl wurde mit knapp 97 Prozent wieder zum FPÖ-Parteichef gewählt.
Ticker zum Nachlesen
FPÖ: Kickl mit 96,94% als Parteiobmann bestätigt
Von links: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und US-Präsident Donald Trump haben sich ...
Trotz Konfliktpunkten
Trump: Erdogan leistet „hervorragende Arbeit“
Mobilität im Wandel
E-Mobility: Ist Europa fit für die Zukunft?
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Fall Anna (12): Freisprüche für alle Angeklagten
134.099 mal gelesen
Angeklagte am ersten Prozesstag.
Steiermark
„Als ich die Mutter sah, war es vorbei“
130.357 mal gelesen
Krone Plus Logo
Jessica (links) meldete sich bei Doris, nun haben sie Gewissheit. 
Steiermark
„Viele haben uns angerufen und mit uns geweint“
127.831 mal gelesen
Evelin und Josef Grünwald haben Doris (re.) adoptiert. Dies wurde notwendig, als 2012 ans Licht ...
Innenpolitik
FPÖ: Kickl mit 96,94% als Parteiobmann bestätigt
2208 mal kommentiert
Herbert Kickl wurde mit knapp 97 Prozent wieder zum FPÖ-Parteichef gewählt.
Gericht
Fall Anna (12): Erst Freispruch, dann Stinkefinger
1845 mal kommentiert
Freisprüche im Wiener Landl.
Innenpolitik
Kann man Herbert Kickl wirklich „lieben“?
1569 mal kommentiert
Herbert Kickl wurde am Parteitag in Salzburg mit 97 Prozent als Chef der Blauen wieder gewählt. ...
Mehr Kärnten
Kärntner verblüfft
300 Kilometer und 5000 Höhenmeter mit einem Bein!
Staatsmeistertitel
In dieser Kfz-Werkstatt herrscht Frauen-Power
Weltherztag
Vorsorge: Herzgesundheit soll kein Zufall sein
Zwei Schwerverletzte
Wegen Spielschulden: Irre Brandattacke mit Benzin
Krone Plus Logo
Totale Überwachung
Frau wurde wie Gefangene im eigenen Haus gehalten
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf