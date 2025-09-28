Minister is targeted by Islamist influencers

Parents should accept penalties

Islamist influencers are mobilizing against the ban - but also the responsible ÖVP Integration Minister Claudia Plakolm - particularly on social networks. "Do you see? Very, very vile, as Integration Minister Plakolm of the ÖVP is trying to portray here," reads one video. There is also talk of "anti-Semitic inflammatory narratives" and "oppression". In addition, some even call on people to ignore the law and simply pay the impending fine of 1000 euros - in which case the father should not buy a new Mercedes.