Because of headscarf ban
Minister is targeted by Islamist influencers
From "incitement" to "infamy" - Integration Minister Claudia Plakolm is now even being targeted by Islamist influencers herself following the headscarf ban for young girls in schools. However, the ÖVP politician refuses to let this get her down and makes it clear: "We will protect girls from precisely this with the headscarf ban."
Just two weeks had passed since the decision to ban headscarves for girls in schools when the Documentation Center for Political Islam (DPI) had to sound the alarm in the "Krone" newspaper. "Islamist actors are instrumentalizing political measures to fuel polarization in society. Their narrative of oppression is being fueled here," explained DPI Director Lisa Fellhofer.
Parents should accept penalties
Islamist influencers are mobilizing against the ban - but also the responsible ÖVP Integration Minister Claudia Plakolm - particularly on social networks. "Do you see? Very, very vile, as Integration Minister Plakolm of the ÖVP is trying to portray here," reads one video. There is also talk of "anti-Semitic inflammatory narratives" and "oppression". In addition, some even call on people to ignore the law and simply pay the impending fine of 1000 euros - in which case the father should not buy a new Mercedes.
Plakolm: "Hit the nail on the head"
In any case, Integration Minister Plakolm is not letting this get her down and explains to the "Krone" newspaper: "We have clearly hit a sore spot here with radical Muslims. Girls who grow up visibly and self-determined seem to be a threat to these preachers of hate. They want to hide girls from head to toe under the guise of religion. We will protect girls from exactly that with the headscarf ban."
This article has been automatically translated,
read the original article here.
