NÖ: Bikerin (20) nach Frontalcrash mit Pkw tot

Eine 20-jährige Motorradfahrerin ist Samstagnachmittag bei einem Frontalzusammenstoß in Inzersdorf-Getzersdorf (Bezirk St. Pölten-Land in Niederösterreich) mit einem Pkw tödlich verletzt worden.
Der alkoholisierte 41-jährige Autofahrer war in Walpersdorf auf die Gegenfahrbahn der Traismauerstraße (L113) geraten und mit dem Motorrad kollidiert.
Während der Pkw-Lenker mit leichten Verletzungen davonkam, erlag die 20-Jährige laut Polizei noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen.
