„War das schon ich – oder bist das noch du?“

Denn wie die Eltern nun seit dieser Woche wissen, haben sie 1990 nicht jenes Baby aus der Grazer Uniklinik mit nach Hause genommen, das sie wenige Wochen zuvor dort zur Welt gebracht hatten. Beide Mädchen waren Frühchen und längere Zeit von ihren Müttern getrennt. „Es ist für mich nicht wichtig, wann genau die Verwechslung passiert ist“, sagt Jessica. „Ich bin nicht böse auf jemanden, auf keine Krankenschwester und auch auf sonst niemanden – so etwas macht ja bitte keiner mit Absicht.“