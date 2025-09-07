20.000 Euro für ein wenig Glamour muss eben sein

Kennen Sie Elisabeth Zehetner? Nein. Dann sind sie in guter Gesellschaft. Die ÖVP-Politikerin ist eine von sieben (!) Staatssekretäre, die sich die Bundesregierung in Zeiten von Sparpaketen und höchsten Budgetnöten gönnt.
Offenbar um ihren mangelnden Bekanntheitsgrad zu heben, fallen einige Staatssekretäre mit absonderlichen Aktionen aus. Sepp Schellhorn (Neos) ist so ein Kandidat. Aber um den geht es ausnahmsweise nicht. Sondern um Elisabeth Zehetner.
Bei der 48-jährigen Oberösterreicherin ist es der Umbau ihres Büros am Stubenring, der für Wirbel sorgt. 20.000 Euro hat die Sanierung gekostet. Zehetner fühlte sich in den betagten Räumen aus „Faymanns Zeiten“ einfach nicht wohl.
Veraltete Elektrogeräte, vergilbte Wände und eine Mini-Teeküche, in der Gäste hocken mussten, bis sie von der Staatssekretärin für Energie, Startups und Tourismus empfangen werden, seien untragbar gewesen, hieß es zur Begründung.
Ein bisschen Glamour hebt bekanntlich die Stimmung und stärkt den Selbstwert. Auch wenn es dafür den Kasperl der Woche gibt.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.