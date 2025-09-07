Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kasperl der Woche

20.000 Euro für ein wenig Glamour muss eben sein

Wien
07.09.2025 16:00
Staatssekretärin Elisabeth Zehetner hat ihr Büro am Stubenring.
Staatssekretärin Elisabeth Zehetner hat ihr Büro am Stubenring.(Bild: Krone KREATIV/Martin Joechl, BHÖ / Stefanie Grüssl)

Kennen Sie Elisabeth Zehetner? Nein. Dann sind sie in guter Gesellschaft. Die ÖVP-Politikerin ist eine von sieben (!) Staatssekretäre, die sich die Bundesregierung in Zeiten von Sparpaketen und höchsten Budgetnöten gönnt.

0 Kommentare

Offenbar um ihren mangelnden Bekanntheitsgrad zu heben, fallen einige Staatssekretäre mit absonderlichen Aktionen aus. Sepp Schellhorn (Neos) ist so ein Kandidat. Aber um den geht es ausnahmsweise nicht. Sondern um Elisabeth Zehetner.

Bei der 48-jährigen Oberösterreicherin ist es der Umbau ihres Büros am Stubenring, der für Wirbel sorgt. 20.000 Euro hat die Sanierung gekostet. Zehetner fühlte sich in den betagten Räumen aus „Faymanns Zeiten“ einfach nicht wohl.

Veraltete Elektrogeräte, vergilbte Wände und eine Mini-Teeküche, in der Gäste hocken mussten, bis sie von der Staatssekretärin für Energie, Startups und Tourismus empfangen werden, seien untragbar gewesen, hieß es zur Begründung.

Ein bisschen Glamour hebt bekanntlich die Stimmung und stärkt den Selbstwert. Auch wenn es dafür den Kasperl der Woche gibt.

Porträt von Alexander Schönherr
Alexander Schönherr
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
13° / 24°
Symbol heiter
Wien 11. Simmering
13° / 25°
Symbol heiter
Wien 14. Penzing
12° / 23°
Symbol heiter
Wien 19. Döbling
12° / 24°
Symbol heiter
Wien 21. Floridsdorf
11° / 24°
Symbol heiter

krone.tv

Elch „Emil“ soll die niederösterreichische Landeshauptstadt verlassen haben. Die Westbahnstrecke ...
Verließ St. Pölten
Polizei hat derzeit keinen Kontakt zu Elch „Emil“
Heute Abend ist eine seltene totale Mondfinsternis am Himmel zu sehen.
Zeitplan und Tipps
So läuft die totale Mondfinsternis heute Abend ab
Flammen schossen aus mehreren Räumlichkeiten des Regierungssitzes.
Tote und Verletzte
Luftangriffe: Regierungssitz in Kiew getroffen
Am Sonntag, 7. September, steht mit der totalen Mondfinsternis ein eher seltenes ...
Kaltfront abgezogen
So wird das Wetter bei der Mondfinsternis
Nach dem Fremdgeh-Skandal sind die Ehen von Ex-CEO Andy Bryon und seiner Personalchefin Kristin ...
Zwei Ehen kaputt
„Kiss Cam“-Affäre reicht Scheidung ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wetter
Warnstufe Rot in vier Bundesländern ausgerufen
138.853 mal gelesen
Vorsicht in den kommenden Stunden: Aus Westen ziehen Schauer und Gewitter über Teile ...
Adabei Österreich
Moderator Martin Ferdiny verlässt den Küniglberg
138.731 mal gelesen
ORF-Moderator Martin Ferdiny im „Studio 2“
Niederösterreich
Elch „Emil“ spaziert der „Krone“ vor die Linse
124.707 mal gelesen
Tagelang war „Emil“ nicht gesichtet worden, am Donnerstag gleich mehrmals – unter anderem von ...
Innenpolitik
Abschiebestopp: ÖVP & FPÖ gehen auf EU-Gericht los
1444 mal kommentiert
Der vom EU-Höchstgericht verhängte Abschiebestopp eines Syrers wirbelt innenpolitisch viel Staub ...
Innenpolitik
Soziale Staffelung für kleine Pensionen schon fix
1349 mal kommentiert
Vizekanzler Andreas Babler, Kanzler Stocker und NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger verhandeln am ...
Außenpolitik
Selenskyj: „Putin kann nach Kiew kommen“
1141 mal kommentiert
Der Kreml sieht den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nicht mehr als legitimen ...
Mehr Wien
Kasperl der Woche
20.000 Euro für ein wenig Glamour muss eben sein
Zeitplan und Tipps
So läuft die totale Mondfinsternis heute Abend ab
Drama am Wienerberg
Wie es mit dem ausgesetzten Baby jetzt weitergeht
Großeinsatz in Wien
Küche in Flammen – Bewohner aus Haus gerettet!
Wiener der Woche
Mut zur Wahrheit als Medizin für Gesundheitssystem
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf