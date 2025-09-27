Spendenbetrug nach Amoklauf: Festnahme in Graz

Plattform sichert Rückerstattung zu

„GoFundMe“ teilte in einer Aussendung mit, man untersuche die Vorwürfe des Missbrauchs der Spendenaktion „Amoklauf Graz – Hilfe für die Hinterbliebenen Familien“. Es werde aber garantiert, „dass die Gelder an den richtigen Ort gelangen oder zurückerstattet werden“: „Die GoFundMe-Spenden-Garantie verspricht, dass Spendern im Falle eines Missbrauchs ihr Geld zurückerstattet wird.“ Spender, die während der Untersuchung eine Rückerstattung wünschen, können dies online beantragen.