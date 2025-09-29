Gesundheit als Motor für die regionale Wirtschaft

Neuer Umsatzrekord

Im Vorjahr wurde trotzdem mit knapp 31 Millionen Euro ein neuer Umsatzrekord erzielt. „Möglich wurde das durch innovative Angebote und den außergewöhnlichen Einsatz unseres Teams“, meint Reduce-Geschäftsführer Andreas Leitner. Das Resort sichert damit aber nicht nur eine profitable Auslastung in den eigenen Häusern, sondern schafft zusätzliche regionale Wertschöpfung für zahlreiche Unternehmen und Produzenten im Umkreis. „Im Bereich der Kurhotels verweilen unsere Gäste 21 Tage bei uns und konsumieren viel in der Region“, berichtet Leitner. Damit trage man wesentlich zur Attraktivität und zur wirtschaftlichen Stabilität des Südburgenlands bei.