Zusammenhalt gefragt

Netzwerken quer durch die Branchen ist angesagt

Burgenland
29.09.2025 11:00
Manfred Denk, Anton Putz, Petra Bischof, Doris Granabetter und Andreas Wirth (v. li.) stießen ...
Manfred Denk, Anton Putz, Petra Bischof, Doris Granabetter und Andreas Wirth (v. li.) stießen auf das Netzwerktreffen an.

Netzwerken will gelernt sein! Knapp 130 Funktionäre der Sparte Gewerbe und Handwerk im Burgenland trafen sich und zeigten vor, wie es geht. Ein Wermutstropfen: Die schwierige Finanzsituation bereitet vielen Betrieben ernste Sorgen.

0 Kommentare

Mit mehr als 12.000 Mitgliedern ist die Sparte Gewerbe und Handwerk eine wesentliche Säule der burgenländischen Wirtschaft. Unter ihrem Dach finden sich verschiedenste Branchen und Berufsgruppen – vom Bau über Bestatter, das Chemische Gewerbe, Metalltechnik und Maler bis zu den Rauchfangkehrern.

Viele wichtige Themen
Beim Erfahrungsaustausch gaben sich fast 130 Funktionäre ein „Stelldichein“. Sie sind der Einladung des Neo-Spartenobmannes, Kommerzialrat Anton Putz, ins Restaurant und Hotel „Da Buki“ in Neutal gefolgt. „Die Spartenkonferenz und das Netzwerktreffen bilden den idealen Rahmen zum Austausch und Erörtern branchenübergreifender Themen“, erklärte Putz, der in der Expertenrunde Wirtschaftskammerpräsident Andreas Wirth und Bundesspartenobmann Manfred Denk begrüßen durfte.

Knapp 130 Branchenvertreter tauschten Erfahrungen quer durch die Berufszweige aus.
Knapp 130 Branchenvertreter tauschten Erfahrungen quer durch die Berufszweige aus.

Wirtschaftliche Lage angespannt
Beide nutzten die Gelegenheit zu persönlichen Gesprächen mit burgenländischen Unternehmern. „Die wirtschaftliche Lage ist nach wie vor angespannt, überbordende Bürokratie, Arbeitskräftemangel oder hohe Energiepreise setzen unseren Betrieben zu. Gerade für das Bauwesen sind etwa die Gemeinden wichtige Auftraggeber, doch die Kommunen fallen derzeit wegen der schwierigen Finanzsituation weg. Wir als Wirtschaftskammer kämpfen für Verbesserungen der unternehmerischen Rahmenbedingungen, denn unsere Betriebe sind einfach unverzichtbar“, betonte Wirth.

Porträt von Burgenland-Krone
Burgenland-Krone
