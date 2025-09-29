Netzwerken quer durch die Branchen ist angesagt

Wirtschaftliche Lage angespannt

Beide nutzten die Gelegenheit zu persönlichen Gesprächen mit burgenländischen Unternehmern. „Die wirtschaftliche Lage ist nach wie vor angespannt, überbordende Bürokratie, Arbeitskräftemangel oder hohe Energiepreise setzen unseren Betrieben zu. Gerade für das Bauwesen sind etwa die Gemeinden wichtige Auftraggeber, doch die Kommunen fallen derzeit wegen der schwierigen Finanzsituation weg. Wir als Wirtschaftskammer kämpfen für Verbesserungen der unternehmerischen Rahmenbedingungen, denn unsere Betriebe sind einfach unverzichtbar“, betonte Wirth.