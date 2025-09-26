Bande klaute 90-Jährigem Tausende Euro in Salzburg

Ein 90-jähriger Salzburger wurde am 28. April Opfer eines dreisten Bankanschluss-Diebstahls. Drei Kolumbianer sollen ihm mehrere tausend Euro gestohlen haben. Der Haupttäter sitzt nach Festnahme in Mailand nun in Salzburg in U-Haft. Nach seinen beiden Komplizen wird europaweit gefahndet.
Ein harmloser Bankgang endete für einen 90-jährigen Salzburger mit einem Schock: Am 28. April folgten ihm drei Täter nach einer Bargeldbehebung durch die Altstadt. In der Getreidegasse schmierte einer der Täter Ketchup auf seine Jacke, zwei boten Hilfe beim Reinigen an – und nutzten den Moment, um das Kuvert mit mehreren tausend Euro aus der Innentasche zu stehlen. Erst zu Hause bemerkte der Pensionist den Verlust.
Die Polizei startete eine Öffentlichkeitsfahndung, Fotos der Verdächtigen gingen am 9. Mai an die Medien. Mit Unterstützung aus Deutschland, Italien und Frankreich kam die Wende: Drei Kolumbianer, zwei Männer (55 und 33 Jahre) und eine Frau (51), wurden identifiziert.
Ihnen werden auch weitere Diebstähle in Deutschland angelastet. Der 55-Jährige ging Ende August in Mailand ins Netz, am 23. September wurde er nach Österreich ausgeliefert. Er sitzt nun in U-Haft und ist teilgeständig. Nach seinen beiden Komplizen läuft eine EU-weite Fahndung.
Kommentare
