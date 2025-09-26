Bande klaute 90-Jährigem Tausende Euro in Salzburg

Ein harmloser Bankgang endete für einen 90-jährigen Salzburger mit einem Schock: Am 28. April folgten ihm drei Täter nach einer Bargeldbehebung durch die Altstadt. In der Getreidegasse schmierte einer der Täter Ketchup auf seine Jacke, zwei boten Hilfe beim Reinigen an – und nutzten den Moment, um das Kuvert mit mehreren tausend Euro aus der Innentasche zu stehlen. Erst zu Hause bemerkte der Pensionist den Verlust.