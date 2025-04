Gutes Zeugnis für Wald am Gaisberg

660 Hektar Wald gilt es am Gaisberg in Schuss zu halten. Neben den Bundesforsten gibt es zahlreiche Klein- und Kleinstwaldbesitzer. Um den schlechten Zustand des Waldes am Hausberg der Salzburger wieder in den Griff zu bekommen, gründete sich 1990 die „Waldpflegegemeinschaft Gaisberg“. 23 Jahre lang kümmerte sich der Verein gemeinsam um die Forstarbeit in privaten Waldflächen. Die Stadt förderte das Projekt mit 18 Millionen Schilling. 2013 war Schluss.