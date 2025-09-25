Mädchenbande verabredete sich zum Schlägern

Es war am 8. März, als vier Mädchen zwischen 15 und 17 Jahren sich in der Stadt Salzburg trafen, um zwei andere, in etwa gleichaltrige, Mädchen zu verprügeln. Mit Faustschlägen, Fußtritten und Kniestößen attackierten die vier Angeklagten ihre beiden Opfer und verletzten diese schwer. Eine 17-Jährige zückte sogar ein Messer und nahm einer Jugendlichen mit drohenden Worten das Handy ab. Ihr wird deshalb von der Staatsanwaltschaft zusätzlich auch schwerer Raub vorgeworfen.