„Ein brutales Ausscheidungsrennen“

Michael Hettegger ist Salzburgs Beitrag bei der Straßen-Rad-WM in Kigali. 17-Jähriger machte mit starken Leistungen Topteams auf sich aufmerksam.
Österreichs Aufgebot bei der Rad-WM in Ruanda ist äußerst überschaubar. Umso erfreulich ist, dass mit Michael Hettegger ein Strobler am Start steht.
Der 17-Jährige bestreitet am Freitag das Juniorenrennen und sieht das „als Riesenehre, aber auch als Riesenchance“. Der heimische Radsportverband hat mit Hettegger, Heimo Fugger und Valentin Hofer ein Trio am Start, das sich einiges ausrechnen darf. „Ich freue mich schon sehr auf den schwierigen Kurs, denn dieser sollte mir liegen“, grinst Hettegger, der seit Sonntag in Kigali weilt. Taktisch will sich das ÖRV-Team anfangs zurückhalten und den großen Rad-Nationen die Arbeit überlassen. Um am Ende selbst zuzuschlagen.
Spitzenplatz im Visier
„Wenn alles gut läuft, sind die Top 5 möglich“, hofft der Jungspund. Die Hitze – bis zu 30 Grad Celsius werden erwartet – könnte bei den Titelkämpfen eine entscheidende Rolle spielen. „Es wird ein extrem brutales Ausscheidungsrennen, auch weil es so heiß ist“, sagt Salzburgs Velo-Hoffnung.
Mit ÖM-Gold im Straßenrennen sowie am Berg und einem Triumph bei einem italienischen Eintagesrennen lief seine Saison bisher richtig gut. Große Teams sind bereits auf ihn aufmerksam geworden, zuletzt wurde er starker Sechster beim Giro della Lunigiana. Internationale Topteams wurden längst aufmerksam, eine starke WM könnte das Interesse weiter steigern.
