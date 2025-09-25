„Ein brutales Ausscheidungsrennen“

Der 17-Jährige bestreitet am Freitag das Juniorenrennen und sieht das „als Riesenehre, aber auch als Riesenchance“. Der heimische Radsportverband hat mit Hettegger, Heimo Fugger und Valentin Hofer ein Trio am Start, das sich einiges ausrechnen darf. „Ich freue mich schon sehr auf den schwierigen Kurs, denn dieser sollte mir liegen“, grinst Hettegger, der seit Sonntag in Kigali weilt. Taktisch will sich das ÖRV-Team anfangs zurückhalten und den großen Rad-Nationen die Arbeit überlassen. Um am Ende selbst zuzuschlagen.