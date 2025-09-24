Red Bull Salzburgs Zauberer mit dem kühlen Kopf

Ein Hoffnungsträger gegen Porto

Wichtig sei, die Konzentration zu wahren, sich nicht ablenken zu lassen und am Platz Leistung zu zeigen. Zugleich findet es Alajbegovic aber auch „schön, wenn die Leute viel über dich schreiben wollen.“ Der Bosnier machte sich zuletzt beinahe unverzichtbar für die Bullen. Der Spielwitz des Teenagers sucht seinesgleichen, sein Auge für den Raum und Mitspieler ist bemerkenswert. Wenngleich man sein Alter immer in Betracht ziehen muss und Leistungsschwankungen in diesem natürlich sind, zählt er in einer sportlich herausfordernden Zeit zu den Eckpfeilern und Taktgebern.