Bahn-Ausfall zwischen Bürmoos und Ostermiething
Lokalbahn unterbrochen
Der Zugverkehr der Salzburger Lokalbahn ist derzeit zwischen Bürmoos und Ostermiething unterbrochen. Grund dafür ist ein Schaden an der Oberleitung im Gemeindegebiet von St. Georgen.
Die Salzburg Linien haben auf dem betroffenen Abschnitt einen Schienenersatzverkehr eingerichtet und arbeiten mit Hochdruck an der Behebung des Schadens.
Nach aktueller Einschätzung soll der Streckenabschnitt gegen Mittag wieder befahrbar sein.
Über die Aufhebung der Störung wird zeitnah informiert.
Kommentare
