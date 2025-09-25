Defekte Heizung entzündet sich in Wohnhaus

In einem Wohnhaus in Kendlbruck hat sich am Mittwochnachmittag eine Heizung entzündet. Ein technischer Defekt dürfte zu dem Vorfall geführt haben. Dichter Rauch breitete sich rasch über die gesamte untere Ebene des Wohnhauses aus.
Ein Atemschutztrupp der Feuerwehr wurde mit einer Wärmebildkamera zur Kontrolle der Anlage eingesetzt.
Um die Sicht zu verbessern und den Rauch kontrolliert abzuführen, setzten die Einsatzkräfte einen Druckbelüfter ein. Da sich das zur Heizungsanlage gehörige Garagentor nicht regulär öffnen ließ, musste es gewaltsam über eine Notöffnung entriegelt werden.
Parallel dazu entfernte die Feuerwehr sämtliche gefährlichen Güter – darunter Spraydosen und Benzinkanister – aus dem Gefahrenbereich. Anschließend wurde die verbliebene Glut im Ofen beseitigt.
Nach umfangreichen Kontrollarbeiten und der vollständigen Belüftung des Gebäudes konnte der Einsatz beendet werden.
