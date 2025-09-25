Sand- und Kieswerke (SSK) gründen neue Dachmarke

Die Salzburger Sand- und Kieswerke (SSK), ein Familienunternehmen aus der Rohstoff- und Baubranche, haben eine neue Dachmarke geschaffen: Rudimentum. Die neue Gesellschaft vereint ab sofort alle 17 Partnerbetriebe mit über 600 Beschäftigten an Standorten in Österreich und Bayern.
Die neue Dachmarke soll das Wachstum der Unternehmensgruppe fördern und den Weg in neue Märkte ebnen. Der Datenaustausch innerhalb der Unternehmen soll vereinheitlicht und weiterentwickelt werden, damit diese künftig besser ineinandergreifen.
Die Bezeichnung Rudimentum kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Anfangsstadium, Probe oder erster Versuch. Der Name soll bezeichnend für einen Ausgangspunkt stehen, von dem aus Größeres entstehen könne.
Auch der Auftritt der Marke wurde vollumfänglich neugestaltet. So nimmt das Logo etwa die Bergbau-Tradition auf.
Außerdem wurde eine neue Serviceeinheit gegründet. Diese hat ihren Sitz am Hauptstandort in Bergheim bei Salzburg. Hier werden sämtliche Fahrzeuge und Gerätschaften gewartet, lackiert und serviciert.
Kommentare
