Kuratorium traf sich im Stillen zum Kennenlernen

Das Entscheidungsgremium von Salzburgs kulturellem Aushängeschild mit Vertretern von Kulturministerium, Stadt und Land hätte auch offiziell viel zu besprechen gehabt. Auf der Agenda des Kuratoriums stehen unter anderem Sicherheitspläne nach der Protest-Panne bei der letzten Festspiel-Eröffnung.