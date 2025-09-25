Kuratorium traf sich im Stillen zum Kennenlernen

Stromausfall nahe Werk von Gasteiner Mineralwasser
Seit meheren Stunden
Zu einem Kennenlern-Treffen kam das Salzburger Festspiel-Kuratorium am Mittwoch zusammen. Die zahlreichen wichtigen Themen des Kultur-Aushängeschildes blieben aber außen vor.
Das Entscheidungsgremium von Salzburgs kulturellem Aushängeschild mit Vertretern von Kulturministerium, Stadt und Land hätte auch offiziell viel zu besprechen gehabt. Auf der Agenda des Kuratoriums stehen unter anderem Sicherheitspläne nach der Protest-Panne bei der letzten Festspiel-Eröffnung.
Oder, wie es im Schauspielbereich weitergehen soll. Darüber will man aber erst beim Fixtermin im Oktober sprechen, am Mittwoch ging es nur um ein Kennenlernen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.