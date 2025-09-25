Stromausfall nahe Werk von Gasteiner Mineralwasser
Seit meheren Stunden
Seit den frühen Morgenstunden kommt es bei Vorderschneeberg (Bad Hofgastein) zu einem Stromausfall. Die Ursache ist bisher nicht bekannt. Bewohner berichten zudem auch von Ausfällen bei der Telefonie.
In unmittelbarer Nähe des betroffenen Gebietes befindet sich auch das Werk von Gasteiner Mineralwasser. Dieses ist aber nicht von dem Stromausfall betroffen. Der Betrieb läuft wie gewöhnlich.
Bewohner der Gegend berichten auch von Problemen mit der Mobiltelefonie in der Gegend.
Warum es zu dem Stromausfall kam, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Salzburg AG arbeitet an der Behebung des Problems.
