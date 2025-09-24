Flottille attackiert: Italien schickt Kriegsschiff

Verteidigungsminister Guido Crosetto genehmigte den Einsatz der Mehrzweckfregatte Fasan, die sich nördlich von Kreta auf Patrouille befand und nun in das Gebiet unterwegs ist, um im Notfall Rettungsmaßnahmen durchzuführen. Er sprach von einem „aufs Schärfste zu verurteilenden Angriff“ und betonte, dass auch Protestaktionen in einer Demokratie geschützt werden müssten, sofern sie völkerrechtskonform und gewaltfrei sind.