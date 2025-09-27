Vereinslokal soll Moschee und Koranschule sein

Minus 25 Prozent auf „The Christmas Gospel“
Laut dem Institut für Islamisch-Theologische Studien der Uni Wien sind in Oberösterreich 75 muslimische Einrichtungen zu finden. Besonders hoch ist die Dichte im Zentralraum, wo es Aufregung um ein Lokal eines islamischen Vereins gibt. Die FPÖ fordert vom Ministerium die sofortige Schließung.
Seit knapp 20 Jahren ist in Leonding vielen das Lokal eines islamischen Vereins ein Dorn im Auge. Die legal angemietete Gewerbeimmobilie soll ohne Genehmigung in eine Moschee samt Koranschule umgewandelt worden sein.
