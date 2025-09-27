Werden Sie VIP bei der Central European Rally

Geschwindigkeit, Spannung und Adrenalin bei der Central European Rally! Von 16. bis 19. Oktober steigt das Motorsport-Highlight mit Tschechien, Österreich und Deutschland gleich in drei europäischen Ländern. Wir haben die besten Tickets bei den Wertungsprüfungen und auch noch einen Platz im Rallye-Auto für Sie reserviert. Gleich hier mitspielen!
Fans von spektakulärem Motorsportvergnügen kommen jetzt im Oktober voll auf ihre Kosten: von 16. bis 19. Oktober bei der Central European Rally, die heuer zum letzten Mal stattfindet! Gestartet wird die Rallye am Donnerstag in Bad Griesbach (D), bevor die WM-Stars Ogier, Neuville & Co. am Freitag und Sonntag Kurs auf Oberösterreich nehmen! Da fliegen die Autos dann wieder über Sprungkuppen durch die Lüfte – was für ein Abenteuer! Insgesamt gibt es 18 Wertungsprüfungen zu erleben.
Österreich und die „Krone“ sind heiß auf die Rallye!
Besuchen Sie uns am Sonntag, 19. Oktober, in der „Krone“-Fanzone in Peilstein! Dort werden wir mit den Zuschauermassen entlang der Strecken alles geben, damit die Fahrer zu Höchstleistungen angespornt werden! An einem breiten Serpentinenabschnitt können die Fans spektakuläre Action verfolgen, bevor unmittelbar nach dem Zieleinlauf die drei Schnellsten von den Fans gefeiert werden.
Unglaublich schnelle Gewinne warten auf die Teilnehmer!
Für unsere Leser haben wir noch dazu ganz besondere Preise, denn wir verlosen:
Einfach im untenstehenden Formular Favoriten-Gewinn wählen, Daten ausfüllen und schon nimmt man an der Verlosung teil. Für jede Zone gibt es auf der Homepage des Events eine ausführliche Beschreibung mit Lage, Anfahrt, Infrastruktur und besonderen Tipps: www.centraleuropeanrally.eu/de. Eine Teilnahme ist bis Freitag, 3. Oktober, um 9 Uhr möglich.
