Werden Sie VIP bei der Central European Rally

Fans von spektakulärem Motorsportvergnügen kommen jetzt im Oktober voll auf ihre Kosten: von 16. bis 19. Oktober bei der Central European Rally, die heuer zum letzten Mal stattfindet! Gestartet wird die Rallye am Donnerstag in Bad Griesbach (D), bevor die WM-Stars Ogier, Neuville & Co. am Freitag und Sonntag Kurs auf Oberösterreich nehmen! Da fliegen die Autos dann wieder über Sprungkuppen durch die Lüfte – was für ein Abenteuer! Insgesamt gibt es 18 Wertungsprüfungen zu erleben.