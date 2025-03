KI gibt Pflegern mehr Zeit für die Heimbewohner

„Die Technik gibt mir große Sicherheit. Es ist mir noch nicht passiert, aber sollte ich einmal aus dem Bett oder hinfallen, dann findet mich gleich jemand“, sagt Emma Schwaiger. Die 91-jährige Waldviertlerin spricht vom digitalen Assistenzsystem Livy Care, das in allen 120 Zimmern des Seniorenzentrums Liebigstraße in Linz Einzug hält. „Es ist mit zahlreichen Sensoren ausgestattet. So reagiert es etwa auf Hilferufe, Bewegungen oder Licht im Zimmer“, erklärt Pflegeexperte Andreas Gruber, der das System des Berliner Start-ups nach Österreich gebracht hat. So müssten Pflegekräfte nicht jedes Mal nach dem Rechten sehen, wenn ein Bewohner in der Nacht aufsteht, weil die Sensoren erkennen, wo sich die Person gerade befindet.