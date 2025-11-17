Neues Top-Hotel darf wohl endlich bald aufsperren

Das Magistratische Bezirksamt für den 1. und 8. Bezirk prüfte die Einwände mit Sorgfalt. „Meiner Einschätzung nach kann das Verfahren sehr bald abgeschlossen werden. Der Bescheid wird aufgrund des besonderen Umfangs des Projekts rund 50 Seiten lang sein und befindet sich in der finalen Bearbeitung“, sagt Amtsleiterin Eva Schantl-Wurz zur „Krone“. In den nächsten Tagen soll es so weit sein.