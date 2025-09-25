Drohne rammte russisches Passagierflugzeug

28 Menschen befanden sich an Bord

Zunächst habe die Besatzung vermutet, dass es während des Flugs zu einer Kollision mit einem Vogel gekommen war. Doch dann kam die Föderale Agentur für Lufttransport, Rosawiazija, zum Zug, die diese Möglichkeit ausschloss. Man sei zu dem Schluss gekommen, dass es zu einem Zusammenprall mit einem „nicht identifizierten Objekt, wahrscheinlich einem Luftfahrzeug“ gekommen sei. Unklar bleibt, um welche Drohnen es sich handelte und wer sie gestartet hat.