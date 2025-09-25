Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schrecken an Bord

Drohne rammte russisches Passagierflugzeug

Ausland
25.09.2025 13:05
Der Flughafen in Petropawlowsk-Kamtschatski, der Hauptstadt der Region Kamtschatka (Archivbild)
Der Flughafen in Petropawlowsk-Kamtschatski, der Hauptstadt der Region Kamtschatka (Archivbild)(Bild: Rimma - stock.adobe.com)

Regelmäßig wird Russland von Drohnenattacken überzogen. Nun wurde der erste Fall bekannt, wo es zu einem Zusammenstoß mit einem Passagierflugzeug kam.

0 Kommentare

Immer häufiger suchen ukrainische Drohnen den europäischen Teil des Aggressor-Staats heim. Regelmäßig werden deswegen Airports geschlossen mit der offiziellen Begründung, dass die „Flugsicherheit gewährleistet“ werden müsse. Die Formulierung ist an Scheinheiligkeit kaum zu überbieten, sterben doch regelmäßig bei den Angriffen Menschen.

Am 2. August kam es auf einem Linienflug auf der Kamtschatka zu einem besonders verhängnisvollen Vorfall: Nach der Landung hätten Mitarbeiter des Airports eine elf Zentimeter tiefe Delle an der Maschine entdeckt, berichtet das russische Medienunternehmen „RBK“ am Donnerstag.

28 Menschen befanden sich an Bord
Zunächst habe die Besatzung vermutet, dass es während des Flugs zu einer Kollision mit einem Vogel gekommen war. Doch dann kam die Föderale Agentur für Lufttransport, Rosawiazija, zum Zug, die diese Möglichkeit ausschloss. Man sei zu dem Schluss gekommen, dass es zu einem Zusammenprall mit einem „nicht identifizierten Objekt, wahrscheinlich einem Luftfahrzeug“ gekommen sei. Unklar bleibt, um welche Drohnen es sich handelte und wer sie gestartet hat.

An Bord der Maschine befanden sich zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes demnach 28 Personen. Die Insassen kamen glimpflich davon: Verletzte habe es keine zu beklagen gegeben.

Lesen Sie auch:
Noworossijsk ist eine russische Hafenstadt in der Region Krasnodar.
Am helllichten Tag
Tödlicher Angriff trifft Russland nahe Hotel
24.09.2025
Russische Beamtin:
Menschen „tanzen“ in Grenzregionen auf Knochen
20.09.2025

Flughafen Krasnodar trotz Gefahr wieder in Betrieb
Trotz des gefährlichen Zwischenfalls hat nun in der südrussischen Oblast Krasnodar der Flughafen wieder den Betrieb aufgenommen, wie russische Medien übereinstimmend berichten. Aufgrund der zahlreichen ukrainischen Attacken hatte der Airport im Jahr 2022 schließen müssen. Mit großen Gesten wurde die Wiedereröffnung zelebriert – obwohl die Gefahr für die Passagiere alles andere als gebannt ist.

Porträt von Angelika Eliseeva
Angelika Eliseeva
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf