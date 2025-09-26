Italiens Kartellwächter strafen sechs Ölkonzerne

Die Unternehmen Eni, Esso, IP, Q8, Saras und Tamoil gehören zu den größten Ölgesellschaften am italienischen Markt. Die Ermittlungen ergaben, dass die Sechs zwischen 2020 und 2023 in einer Art Kartell zusammengearbeitet haben. Dabei bestimmten sie den Preis der Bio-Komponente, die gemäß den gesetzlichen Vorschriften im Kraftstoffpreis enthalten sein muss.