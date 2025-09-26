Keine „Pferderennen“ mehr: Revolution im Fußball?

Bahnt sich etwa die nächste Revolution im Fußball an? Schon bald könnten Nachschüsse bei Elfmetern verboten werden.
Die FIFA plant offenbar massive Änderungen beim Ausführen von Strafstößen. Wie der frühere spanische Schiedsrichter Eduardo Iturralde im Gespräch mit dem Radiosender Cadena SER schildert, sollen Nachschüsse bei Elfmetern schon bald der Vergangenheit angehören. Somit gäbe es für die Schützen bzw. deren Teamkollegen keine „zweite Chance“ mehr, den Ball im Tor zu versenken.
Schiri-Legende hat Finger im Spiel
Bei den Plänen soll auch FIFA-Schiedsrichter-Chef Pierluigi Collina seine Finger im Spiel haben. Der 65-jährige Italiener sei ein großer Befürworter, heißt es. Gegenüber der Zeitung „La Repubblica“ hatte die Schiri-Legende die Rangelei um den Ball, die oft nach einem vergebenen Elfmeter im Strafraum entsteht, mit „einem Pferderennen“ verglichen.
Was in Zukunft nach einem gehaltenen Strafstoß oder einem Stangentreffer passieren soll, ist noch unklar. Fest steht: Das International Football Association Board (IFAB) muss die neue Regel erst bestätigen. Es heißt, dass diese jedoch schon ab der Saison 2026/27 zum Einsatz kommen könnte. Eine Revolution, die die Torhüter wohl freuen wird …
