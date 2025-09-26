Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Änderung bei Elfmeter

Keine „Pferderennen“ mehr: Revolution im Fußball?

Fußball International
26.09.2025 10:27
Erhalten Kylian Mbappe (re.) und Co. beim Elfmeter schon bald keine „zweite Chance“ mehr?
Erhalten Kylian Mbappe (re.) und Co. beim Elfmeter schon bald keine „zweite Chance“ mehr?(Bild: AP/Alberto Saiz)

Bahnt sich etwa die nächste Revolution im Fußball an? Schon bald könnten Nachschüsse bei Elfmetern verboten werden.

0 Kommentare

Die FIFA plant offenbar massive Änderungen beim Ausführen von Strafstößen. Wie der frühere spanische Schiedsrichter Eduardo Iturralde im Gespräch mit dem Radiosender Cadena SER schildert, sollen Nachschüsse bei Elfmetern schon bald der Vergangenheit angehören. Somit gäbe es für die Schützen bzw. deren Teamkollegen keine „zweite Chance“ mehr, den Ball im Tor zu versenken.

Schiri-Legende hat Finger im Spiel
Bei den Plänen soll auch FIFA-Schiedsrichter-Chef Pierluigi Collina seine Finger im Spiel haben. Der 65-jährige Italiener sei ein großer Befürworter, heißt es. Gegenüber der Zeitung „La Repubblica“ hatte die Schiri-Legende die Rangelei um den Ball, die oft nach einem vergebenen Elfmeter im Strafraum entsteht, mit „einem Pferderennen“ verglichen.

Pierluigi Collina
Pierluigi Collina(Bild: AFP/BUDA MENDES)

Was in Zukunft nach einem gehaltenen Strafstoß oder einem Stangentreffer passieren soll, ist noch unklar. Fest steht: Das International Football Association Board (IFAB) muss die neue Regel erst bestätigen. Es heißt, dass diese jedoch schon ab der Saison 2026/27 zum Einsatz kommen könnte. Eine Revolution, die die Torhüter wohl freuen wird …

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Seit seiner Betäubung ist Elch „Emil“ ungenießbar
271.022 mal gelesen
„Emil“ läuft laut Experten in die richtige Richtung, sprich in den Nationalpark Sumava
Außenpolitik
Trump nimmt vor UNO Österreichs Kurs ins Visier
125.171 mal gelesen
Der Republikaner zeigte sich in New York überzeugt: Europa sei durch illegale Migration zerstört ...
Wirtschaft
Das sind die teuersten Stromanbieter Österreichs
119.459 mal gelesen
Jeder Wechsel stärkt zudem den Wettbewerb und erhöht langfristig die Preistransparenz am ...
Innenpolitik
Babler lieber in der Kantine als bei Debatte
1717 mal kommentiert
Babler hat gerade keinen guten Lauf.
Außenpolitik
Trump watscht Österreich ab: So reagiert Politik
1431 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump sind Österreichs Zahlen an ausländischen Gefängnisinsassen ein Dorn im ...
Innenpolitik
SPÖ zieht Lobautunnel durch: Jetzt sehen Grüne rot
1362 mal kommentiert
Der Lobautunnel wird nun doch gebaut: Die grüne EU-Abgeordnete Lena Schilling (li.) und ...
Mehr Fußball International
Änderung bei Elfmeter
Keine „Pferderennen“ mehr: Revolution im Fußball?
Betrifft auch Olympia
Donald Trump droht US-Städten mit WM-Entzug
„Ich liebe ihn“
Rooney: „Die Leute glauben, ich mag Ronaldo nicht“
Hier im Video
Das sieht man selten! Goalie lieferte Top-Vorlage
Weltmeister sagt Adiós
Barca-Legende gibt sein Karriereende bekannt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf