Keine „Pferderennen“ mehr: Revolution im Fußball?

Was in Zukunft nach einem gehaltenen Strafstoß oder einem Stangentreffer passieren soll, ist noch unklar. Fest steht: Das International Football Association Board (IFAB) muss die neue Regel erst bestätigen. Es heißt, dass diese jedoch schon ab der Saison 2026/27 zum Einsatz kommen könnte. Eine Revolution, die die Torhüter wohl freuen wird …