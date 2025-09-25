Unfälle führten zu Mega-Staus in ganz Österreich

Stau bis nach Bayern

Viel Geduld benötigten Verkehrsteilnehmer auch in Vorarlberg: Auf der Rheintal Autobahn (A14) führte ein Unfall im Baustellenbereich bei Wolfurt zu enormen Zeitverluste. Der Stau reichte laut Informationen des ÖAMTC bis Sigmarszell in Bayern zurück. Auch im Stadtgebiet von Bregenz kam es durch den Ausweichverkehr zu erheblichen Verzögerungen.