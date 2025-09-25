Vorteilswelt
Rammte Lkw

Unfall mit Autotransporter sorgt für Stau auf A12

Tirol
25.09.2025 10:21
Am Autotransporter entstand erheblicher Schaden.
Am Autotransporter entstand erheblicher Schaden.(Bild: ZOOM Tirol)

Für einen nervenzehrenden Stau im Frühverkehr hat am Donnerstag ein Auffahrunfall auf der Inntalautobahn bei Wörgl in Tirol gesorgt. Der Fahrer eines Autotransporters dürfte das Ende einer Kolonne übersehen haben. 

Der Lenker des rumänischen Autoladers war auf der A12 bei Wörgl in Richtung Kufstein unterwegs und dürfte dabei aus Unachtsamkeit auf den vor ihm fahrenden Lkw aufgefahren sein. An dem Fahrzeug entstand dabei erheblicher Sachschaden. Dessen Ladung, ein deutsches E-Auto, wäre beim Aufprall beinahe von der Ladefläche gerutscht. 

Das geladene Auto wäre fast heruntergerutscht.
Das geladene Auto wäre fast heruntergerutscht.(Bild: ZOOM Tirol)

Der Lkw hingegen konnte seine Fahrt fortsetzen, verletzt wurde ersten Informationen zufolge niemand. Allerdings kam es während der Aufräum- und Bergungsarbeiten zu einem kilometerlangen Rückstau auf der A12.

