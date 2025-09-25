Unfall mit Autotransporter sorgt für Stau auf A12

Deutsches Paar in New York angefahren – Frau tot
Für einen nervenzehrenden Stau im Frühverkehr hat am Donnerstag ein Auffahrunfall auf der Inntalautobahn bei Wörgl in Tirol gesorgt. Der Fahrer eines Autotransporters dürfte das Ende einer Kolonne übersehen haben.
Der Lenker des rumänischen Autoladers war auf der A12 bei Wörgl in Richtung Kufstein unterwegs und dürfte dabei aus Unachtsamkeit auf den vor ihm fahrenden Lkw aufgefahren sein. An dem Fahrzeug entstand dabei erheblicher Sachschaden. Dessen Ladung, ein deutsches E-Auto, wäre beim Aufprall beinahe von der Ladefläche gerutscht.
Der Lkw hingegen konnte seine Fahrt fortsetzen, verletzt wurde ersten Informationen zufolge niemand. Allerdings kam es während der Aufräum- und Bergungsarbeiten zu einem kilometerlangen Rückstau auf der A12.
