Unfall mit Autotransporter sorgt für Stau auf A12

Der Lenker des rumänischen Autoladers war auf der A12 bei Wörgl in Richtung Kufstein unterwegs und dürfte dabei aus Unachtsamkeit auf den vor ihm fahrenden Lkw aufgefahren sein. An dem Fahrzeug entstand dabei erheblicher Sachschaden. Dessen Ladung, ein deutsches E-Auto, wäre beim Aufprall beinahe von der Ladefläche gerutscht.